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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин заявил об упущенной возможности прекратить бои в Карабахе в октябре

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе мог бы завершиться в октябре, однако тогда армянская сторона отказался принять предложение о прекращении огня. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в эфире канала «Россия 1».

По словам Путина, 19-20 октября у него состоялась серия телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Путин отметил, что ему удалось убедить Алиева в том, что можно прекратить боевые действия. Однако обязательным условием со стороны Баку было возвращение беженцев, в том числе, в город Шуша.

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«Неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо. И премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха», — сказал российский президент.

При этом Путин добавил, что до сих пор не понимает, в чем заключалась эта угроза, так как речь шла о возращении мирных граждан при сохранении контроля с армянской стороны над этой частью территории Карабаха.

Договор о прекращении боевых действий между Азербайджаном и Арменией был заключен 10 ноября в ходе трехсторонних переговоров с участием России. Согласно документу, Ереван должен отдать Баку часть территорий, в том числе город Шуша. Также соглашение предусматривает ввод в регион российских миротворцев.

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