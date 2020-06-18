Трамп обвинил Болтона в разглашении секретных данных

Президент считает, что мемуары бывшего советника по нацбезопасности нарушают закон. Минюст США подал иск с требованием запретить выход книги, поскольку Джон Болтон отказался от продолжающейся ее проверки правительством

Джон Болтон (Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images)

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон нарушил закон, когда опубликовал в своей книге сведения, которые не должен был разглашать. Об этом глава государства Дональд Трамп сообщил в эфире телеканала Fox News.

«Он нарушил закон, очень просто. Это строго секретная информация, и у него не было одобрения [на разглашение сведений]. То, что выходит сейчас, слишком громко», — сказал Трамп, не пояснив, какую именно информацию он считает секретной.

Книга Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» пока готовится к выходу, однако американские СМИ публикуют некоторые отрывки из нее. The Wall Street Journal напечатала фрагмент, в котором Болтон пересказывает просьбу Трампа к председателю КНР Си Цзиньпину поддержать его на выборах. По словам бывшего советника по нацбезопасности, привести точные цитаты президента ему запретили во время проверки перед публикацией, однако он писал, что тот в разговоре с председателем КНР «намекал на экономический потенциал Китая и умолял Си [Цзиньпина] обеспечить его победу» на выборах.

Болтон также рассказал, что президент России Владимир Путин не считает Трампа серьезным противником. По мнению экс-советника, российский лидер «умный» и «жесткий», способный очень хорошо «разыграть плохие карты на руках».