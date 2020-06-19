Помпео назвал Болтона предателем из-за мемуаров с секретными данными

Глава Госдепа считает, что экс-советник Трампа в своих мемуарах «распространяет множество лживых утверждений и полностью натянутую полуправду». По мнению Помпео, Болтон — предатель, который нанес ущерб США

Майкл Помпео (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Государственный секретарь США Майкл Помпео осудил решение бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона опубликовать мемуары, в которых содержится секретная информация, и назвал его предателем.

Помпео сообщил, что полностью не читал работу Болтона, однако из прочитанных им отрывков он сделал вывод, что экс-советник «распространяет множество лживых утверждений, полностью натянутую полуправду и прямые измышления».

«Печально и в то же время опасно, что последняя публичная роль Джона Болтона — это роль предателя, который нанес ущерб Америке, злоупотребив священным доверием ее народа», — написал глава Госдепа в Twitter.

Выдержки из пока еще не вышедшей книги Болтона впервые были опубликованы в январе. В них упоминался состоявшийся летом 2019 года разговор с президентом США Дональдом Трампом о выделении военной помощи Украине. Тогда The New York Times отмечала, что книга Болтона — это «набросок» того, о чем бывший помощник президента мог бы сообщить в случае вызова на слушания по импичменту главы государства в сенате.