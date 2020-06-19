Помпео назвал Болтона предателем из-за мемуаров с секретными данными

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 69,62 (+0,14) Quote, 18 июн, 12:32
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 78,29 (-0,09) Quote, 18 июн, 12:32
Учитесь побеждать: кто возглавил рейтинг edtech-компаний в I квартале Pro, 09:01 Ozon назвал самые популярные сорта мороженого в июне Общество, 09:00 На главных торговых улицах Москвы навсегда закрылись 112 магазинов и кафе Бизнес, 09:00 В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма Политика, 08:54 Тяжеловес ММА Кертис Блейдс раскритиковал гонорары в UFC Спорт, 08:46 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 июня Общество, 08:40 На Сахалине начали обследовать леса после нападения медведя на женщину Общество, 08:33 Бизнес для людей: как получить безвозмездный грант на развитие РБК и Промсвязьбанк, 08:33 Минприроды ужесточит выдачу лицензий на работу с опасными отходами Бизнес, 08:30 Домогаров объяснил свой пост о Ефремове Общество, 08:11 В Китае расшифровали данные выявленного на рынке в Пекине генома COVID-19 Общество, 08:04 Эксперты EY проанализировали причины киберрисков российских компаний Pro, 08:04 Инвестиции с гарантией: как переложить риски на брокера РБК и БКС, 08:00 РБК Pro: как американцы судятся с работодателями из-за возвращения в офис Pro, 08:00
Политика ,  
0 

Помпео назвал Болтона предателем из-за мемуаров с секретными данными

Глава Госдепа считает, что экс-советник Трампа в своих мемуарах «распространяет множество лживых утверждений и полностью натянутую полуправду». По мнению Помпео, Болтон — предатель, который нанес ущерб США
Майкл Помпео
Майкл Помпео (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Государственный секретарь США Майкл Помпео осудил решение бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона опубликовать мемуары, в которых содержится секретная информация, и назвал его предателем.

Помпео сообщил, что полностью не читал работу Болтона, однако из прочитанных им отрывков он сделал вывод, что экс-советник «распространяет множество лживых утверждений, полностью натянутую полуправду и прямые измышления».

«Печально и в то же время опасно, что последняя публичная роль Джона Болтона — это роль предателя, который нанес ущерб Америке, злоупотребив священным доверием ее народа», — написал глава Госдепа в Twitter.

Экс-помощник Трампа оценил отношение Путина к президенту США
Политика
Дональд Трамп

Выдержки из пока еще не вышедшей книги Болтона впервые были опубликованы в январе. В них упоминался состоявшийся летом 2019 года разговор с президентом США Дональдом Трампом о выделении военной помощи Украине. Тогда The New York Times отмечала, что книга Болтона — это «набросок» того, о чем бывший помощник президента мог бы сообщить в случае вызова на слушания по импичменту главы государства в сенате.

В более поздних публикациях выдержек из книги, получившей название «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», упоминался фрагмент, в котором Болтон пересказывает просьбу Трампа к председателю КНР Си Цзиньпину поддержать его на выборах, а также российский президент Владимир Путин, который, по мнению экс-советника, не считает Трампа серьезным противником.

17 июня Министерство юстиции США подало в суд на Болтона из-за его книги, которая сейчас готовится к выходу. Ведомство утверждает, что она содержит секретную информацию, способную поставить под угрозу национальную безопасность страны. Болтон, раскрывая эти сведения, нарушил обязательства, взятые на себя при поступлении на должность, заявили в Минюсте. Болтон, в свою очередь, эти обвинения отрицает.

Трамп заявил о способности Болтона развязать «шестую мировую войну»
Политика
Джон Болтон

Трамп, оценивая книгу Болтона, заявил, что его экс-советник нарушил закон, публикуя в мемуарах секретные сведения, которые он не должен был разглашать. «Он нарушил закон, очень просто. Это строго секретная информация, и у него не было одобрения [на разглашение сведений]. То, что выходит сейчас, слишком громко», — сказал Трамп.

71-летний Болтон был советником Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 года. Осенью 2019 года он подал в отставку по инициативе президента. Трамп заявил, что причиной увольнения послужили разногласия между ними.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Госдеп США, Майк Помпео, Джон Болтон, мемуары, секретные данные
Материалы по теме
Болтон заявил о вопросе Трампа про принадлежность Финляндии России
Политика
Болтон сообщил о просьбе Трампа к Си Цзиньпину помочь ему с переизбранием
Политика
NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter