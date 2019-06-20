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X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
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СМИ назвали международное воздушное пространство местом атаки на дрон США
Американский беспилотник действительно был сбит Ираном, но произошло это в международном воздушном пространстве, а не над территорией страны, заявили собеседники Foх News и Reuters
Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg

Американский военный беспилотник был сбит иранской ракетой класса «земля — воздух» в небе над Ормузским проливом, а не в воздушном пространстве Ирана. Об этом со ссылкой на неназванных представителей властей США сообщают Fox News и агентство Reuters.

По словам собеседника Reuters, это был разведывательный беспилотник MQ-4 C Triton, который принадлежал ВМС США. О том, что это был именно MQ-4 C Triton, говорит также источник Fox.

Это аппарат длиной 14,5 м, с размахом крыльев в 39,9 м, который предназначен для длительного наблюдения на высоте более 17 км (56,5 тыс. футов).

Он был разработан на базе другого дрона, RQ-4 Global Hawk, и может находиться в воздухе более 24 часов, ведя наблюдение как над морем, так и над прилегающими к морю районами, следует из описания дрона на сайте производителя Northrop Grumman.

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Ранее Тегеран заявил об уничтожении американского разведывательного дрона, вторгшегося в воздушное пространство страны. Корпус стражей исламской революции заявил, что американский дрон был сбит в южной провинции Хормозган, идентифицировав его как RQ-4 Global Hawk.

Официальный представитель Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) капитан Билл Урбан ранее отказался комментировать сообщение КСИР, заявив, что «сегодня в воздушном пространстве Ирана не было ни одного американского беспилотника».

Ранее Пентагон объявил об отправке 1000 военнослужащих на Ближний Восток на фоне разногласий с Ираном и подрыва в Оманском проливе двух танкеров. В Вашингтоне сообщили, что укрепление группировки в регионе произойдет в том числе за счет разведывательных самолетов и беспилотников, а также систем ПВО Patriot.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Иран, Беспилотный летательный аппарат, Ормузский пролив
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