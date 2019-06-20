СМИ назвали международное воздушное пространство местом атаки на дрон США

Американский беспилотник действительно был сбит Ираном, но произошло это в международном воздушном пространстве, а не над территорией страны, заявили собеседники Foх News и Reuters

Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg

Американский военный беспилотник был сбит иранской ракетой класса «земля — воздух» в небе над Ормузским проливом, а не в воздушном пространстве Ирана. Об этом со ссылкой на неназванных представителей властей США сообщают Fox News и агентство Reuters.

По словам собеседника Reuters, это был разведывательный беспилотник MQ-4 C Triton, который принадлежал ВМС США. О том, что это был именно MQ-4 C Triton, говорит также источник Fox.

Это аппарат длиной 14,5 м, с размахом крыльев в 39,9 м, который предназначен для длительного наблюдения на высоте более 17 км (56,5 тыс. футов).

Он был разработан на базе другого дрона, RQ-4 Global Hawk, и может находиться в воздухе более 24 часов, ведя наблюдение как над морем, так и над прилегающими к морю районами, следует из описания дрона на сайте производителя Northrop Grumman.