Власти Липецка ответили на видеообращение обманутых дольщиков к Путину

Власти Липецка отреагировали на видеообращение обманутых дольщиков города к Владимиру Путину.

«В данный момент это последний проблемный объект с обманутыми дольщиками в Липецкой области из 20. По 19 мы уже нашли решение без привлечения федеральных денег. Это долгострой, который стоит незаконсервированным с 2006 года, и есть экспертиза, показывающая, что технически его достраивать сложно», — заявил РБК заместитель главы администрации Липецкой области по вопросам строительства Илья Тузов.

Чиновник также уточнил еще одну проблему с объектом: в его проекте предусмотрены 142 квартиры, однако «предыдущий недобросовестный застройщик» продал 303 квартиры. По словам Тузова, Липецк в первую очередь рассчитывает на помощь федеральных властей, чтобы вернуть дольщикам деньги. «Согласно второму варианту, объект будет полностью или частично снесен и достроен или перестроен. Смотрим, ждем ответа», — заключил он.

В опубликованном во «ВКонтакте» обращении к Путину дольщики находятся с плакатами на фоне недостроенного здания. Они утверждают, что дом на улице 50 лет НЛМК стоит уже 14 лет. «Чиновники меняются, а дольщики умирают. Дети вырастают. Семьи рушатся. Вложен материнский капитал, липчане брали ипотеку. Люди живут на съемных квартирах», — говорится в обращении.