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BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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В Белгороде рабочие завода вступились за арестованного гендиректора

Против генерального директора Белгородского нефтеперерабатывающего завода Олега Майорова завели уголовное дело за невыплату зарплат 121 работнику предприятия больше чем за год. Об этом сообщается на сайте управления СК по Белгородской области. Работники завода записали видеообращение для прямой линии с президентом Владимиром Путиным, в котором попросили наказать по этому делу собственников предприятия.

Майорова обвинили по ч.3 ст.145.1 УК (частичная свыше трех месяцев и полная более двух месяцев невыплата заработной платы, повлекшая тяжкие последствия). Суд постановил арестовать его.

По данным следствия, Майоров прекратил выплачивать сотрудникам завода зарплату с января 2018-го по февраль 2019 года. Вместо этого он рассчитывался с контрагентами предприятия и кредитными организациями, пытаясь, как утверждают следователи, сохранить должность, деловую репутацию и повысить свой авторитет. Общая сумма долга перед сотрудниками оценивается больше чем в 21 млн руб.

Следователи утверждают, что Майоров долгое время обещал погасить задолженность и предоставлял фальшивые документы о перечислении денег на счета завода. Но зарплату работникам так и не выплатили, а сам Майоров, по данным следствия, собирался уволиться.

Сотрудники завода считают, что гендиректор, «как и весь трудовой коллектив, является пострадавшей стороной». Причиной для его задержания, по их словам, правоохранительные органы назвали видеообращение рабочих от 13 июня, в котором те пожаловались на невыплаты зарплат.

В новом видео утверждается, что несмотря на простой завода с января 2019 года, Майоров частично выплатил деньги сотрудниками, а рабочие просили помочь «погасить задолженность, а не посадить генерального директора». Собственников завода, как отметили работники, «даже не опросили и не привлекли в качестве соучастников по делу».

Теги: Белгородская область, нефтеперерабатывающий завод, арест
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