В Кремле рассказали о влиянии жары на прямую линию с Путиным

В Кремле рассказали о влиянии жары на прямую линию с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что россияне проявляют большой интерес к предстоящей «Прямой линии с Владимиром Путиным». Однако на динамику поступления вопросов к программе влияет жара, передает корреспондент РБК.

«Просто когда стоит жара, люди, естественно, смотрят телевизор меньше, хотят проводить меньше времени, сидя в компьютере», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что число обращений к Путину «варьируется». По его словам, из года в год увеличивается число телефонных звонков.

«Меньше обращений по другим источникам, будь то приложения компьютерные или интернет, иногда эта пропорция меняется, иногда первую неделю динамика сбора вопросов более низкая и она скачкообразно увеличивается ближе к эфиру, иногда — наоборот», — добавил пресс-секретарь главы государства.