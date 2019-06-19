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В Кремле рассказали о влиянии жары на прямую линию с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что россияне проявляют большой интерес к предстоящей «Прямой линии с Владимиром Путиным». Однако на динамику поступления вопросов к программе влияет жара, передает корреспондент РБК.

«Просто когда стоит жара, люди, естественно, смотрят телевизор меньше, хотят проводить меньше времени, сидя в компьютере», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что число обращений к Путину «варьируется». По его словам, из года в год увеличивается число телефонных звонков.

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К прямой линии с Путиным поступило более 1 млн вопросов

«Меньше обращений по другим источникам, будь то приложения компьютерные или интернет, иногда эта пропорция меняется, иногда первую неделю динамика сбора вопросов более низкая и она скачкообразно увеличивается ближе к эфиру, иногда — наоборот», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Накануне Владимир Путин провел шестичасовое совещание в преддверии «Прямой линии», которая состоится 20 июня. Программу будут транслировать телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Теги: «Прямая линия с Владимиром Путиным», погода
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