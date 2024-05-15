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Военная операция на Украине ,  
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США выделят Украине дополнительно $2 млрд военной помощи

США выделят Украине дополнительно $2 млрд военного финансирования
Сюжет
Военная операция на Украине
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (Фото: Brendan Smialowski / Reuters)

США дополнительно направят $2 млрд на финансирование производства оружия на Украине и закупок его у других стран. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Хочу объявить, что мы предоставим дополнительные $2 млрд финансовой и военной помощи», — сказал Блинкен на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой (цитата по «РБК Украина»). Как отметил американский госсекретарь, средства будут выделены через фонд оборонной промышленности.

Блинкен 14 мая прибыл в Киев с необъявленным визитом. По словам госсекретаря, он приехал в украинскую столицу, чтобы «продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украины». В Киеве Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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Политика
Энтони Блинкен

Во время выступления в Киевском политехническом институте госсекретарь рассказал, что соглашение о безопасности между США и Украиной рассчитано на десять лет. Вашингтон обязался поддерживать украинскую безопасность и оборону «по целому спектру военных возможностей, от ПВО и дронов и до разминирования».

Блинкен пообещал, что если кто-то нападет на Украину, то США немедленно начнут сотрудничать с властями страны, чтобы скоординировать, как страна может отразить угрозу.

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