США выделят Украине дополнительно $2 млрд военной помощи
США дополнительно направят $2 млрд на финансирование производства оружия на Украине и закупок его у других стран. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Хочу объявить, что мы предоставим дополнительные $2 млрд финансовой и военной помощи», — сказал Блинкен на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой (цитата по «РБК Украина»). Как отметил американский госсекретарь, средства будут выделены через фонд оборонной промышленности.
Блинкен 14 мая прибыл в Киев с необъявленным визитом. По словам госсекретаря, он приехал в украинскую столицу, чтобы «продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украины». В Киеве Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Во время выступления в Киевском политехническом институте госсекретарь рассказал, что соглашение о безопасности между США и Украиной рассчитано на десять лет. Вашингтон обязался поддерживать украинскую безопасность и оборону «по целому спектру военных возможностей, от ПВО и дронов и до разминирования».
Блинкен пообещал, что если кто-то нападет на Украину, то США немедленно начнут сотрудничать с властями страны, чтобы скоординировать, как страна может отразить угрозу.
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