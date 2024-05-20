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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Эксклюзив

Как гибель Раиси повлияет на отношения Ирана с Россией и другими странами

Эксперты оценили перспективы сотрудничества Москвы и Тегерана после смерти президента Ирана
Российские эксперты рассказали о будущем отношений с Ираном после смерти Раиси
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе. Как это скажется на внешнеполитическом курсе Тегерана и его отношениях с Москвой, — разбирался РБК
Фото: Iran's Presidency / WANA / Reuters
Фото: Iran's Presidency / WANA / Reuters

Как смерть Раиси скажется на внутриполитической ситуации

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе хотя и стала большим шоком для страны и всего мира, но вряд ли приведет к серьезным политическим переменам, считают опрошенные РБК эксперты.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин напомнил, что в Иране вся полнота власти принадлежит духовному лидеру аятолле Али Хаменеи, а Раиси был по сути вторым лицом в исламской республике. По мнению эксперта, в последние годы все ветви власти в Иране — исполнительную, судебную и законодательную — курирует радикально-консервативное крыло иранского политического истеблишмента, к которому принадлежал и Раиси. Эта группа неоднородна и состоит из фракций, которые борются за рычаги влияния. «Гибель иранского президента несколько дестабилизирует ситуацию в верхних эшелонах власти», — полагает Сажин и исключает любые революционные преобразования в системе власти.

В соответствии с Конституцией Ирана в течение 50 дней в республике должны пройти выборы нового президента. До тех пор его обязанности будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Сейчас в Иране объявлен пятидневный траур, и никто из видных политиков публично не изъявил желания баллотироваться — список возможных претендентов появится не ранее чем через месяц-полтора.

Крушение вертолета президента Ирана. Главное
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Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом&nbsp;Раиси взлетает недалеко от ирано-азербайджанской границы

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Елена Супонина отметила в беседе с РБК, что иранские реформаторы, которые выступают за либерализацию и демократизацию, могут попытаться воспользоваться ситуацией и выдвинуть своих кандидатов. Однако позиции консерваторов крайне прочны и будут лишь укрепляться на фоне гибели Раиси. «Тут возможны всплески внутриполитической борьбы, но небольшие. Я полагаю, что при жизни Али Хаменеи ситуация будет оставаться под контролем», — пояснила она.

Раиси хотя и не был первым официальным лицом Ирана, но имел все шансы стать таковым. Его рассматривали в качестве наиболее вероятного преемника 85-летнего духовного лидера Али Хаменеи (в отличие от президента, чьи полномочия ограничены двумя четырехлетними сроками, верховный лидер занимает свою должность пожизненно). По мнению Сажина, в Иране идет «подковерная борьба за наследство» верховного лидера, причем сам Хаменеи принимает в ней участие. «Гибель Раиси несколько изменила ситуацию «под ковром», и это также стало дестабилизирующим фактором», — полагает он.

Опрошенные РБК эксперты не считают, что смерть президента Ирана приведет к масштабным антиправительственным протестам. По мнению эксперта международного дискуссионного клуба «Валдай» и бывшего посла России в Иране (2001–2005 годы) Александра Марьясова, власти, напротив, воспользуются ситуацией для сплочения иранцев вокруг руководства и нынешнего политического курса. «Сейчас в Иране нет сильного оппозиционного движения. Временами есть достаточно активные выступления различных слоев населения, но они не объединены. Нет какого-то единого центра, единой фигуры или организации, которая бы их сплотила и руководила протестным движением», — пояснил он свою точку зрения.

Что гибель Эбрахима Раиси значит для политической системы Ирана
Политика
Эбрахим Раиси

Сажин также предположил, что смерть Раиси сама по себе не спровоцирует масштабные протесты, хотя СМИ и сообщали об отдельных случаях народных гуляний после известий об авиакатастрофе. По его словам, чаще всего поводом для народных волнений в Иране становятся действия полиции нравов, как в случае с гибелью Махсы Амини после ареста за «ненадлежащее ношение хиджаба», и тяжелое экономическое положение. Эксперт отметил, что за годы президентства Раиси курс реала к доллару упал почти втрое, а инфляция достигла 40–50%. Даже по официальным данным МВД Ирана, 20–30 млн иранцев живут за чертой «абсолютной бедности».

Сажин также напомнил, что мартовские выборы в парламент (меджлис) продемонстрировали полную апатию населения. По официальным данным, явка составила 41% — самый низкий показатель с Исламской революции 1979 года (по неофициальным данным, явка была еще ниже). «Конечно, напрямую смерть президента не изменит ситуацию. Но определенная нестабильность в верхах и всеобщее недовольство в низах могут привести к демонстрациям. Впрочем, аятолла Хаменеи и его подчиненные, наученные опытом в борьбе с протестами, Корпус стражей исламской революции и другие силовые структуры способны утихомирить недовольных», — резюмировал он.

Елена Супонина предположила, что внутриполитическая ситуация в Иране может быть раскачана оппонентами Тегерана — Соединенными Штатами и Израилем.

Как гибель президента повлияет на внешнеполитический курс Ирана

Некоторые наблюдатели относят погибших Раиси и главу МИД Хосейна Амира Абдоллахияна к пророссийски настроенной части политиков Ирана. Иранский президент сыграл не последнюю роль в налаживании поставок вооружений в Россию для использования в военной операции на Украине (Москва и Тегеран это отрицают). Опрошенные РБК эксперты единогласны во мнении, что смерть Раиси и Абдоллахияна никак не скажется на российско-иранских отношениях. «Те фигуры, что временно заняли посты погибших, придерживаются того же курса на близкие отношения с Россией и Китаем», — отметила Супонина.

Александр Марьясов и вовсе предположил, что сотрудничество между двумя странам будет расширяться, поскольку именно такую задачу поставил верховный лидер Ирана. Москва и Тегеран оказались «в одной лодке» из-за сильнейшего санкционного давления и попыток изоляции со стороны США и других западных стран. «В таких условиях нет ничего лучше, чем сплотить силы и активизировать сотрудничество», — отметил он, напомнив, что Россия содействовала вступлению Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Что известно о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Политика
Эбрахим Раиси

Как бы то ни было, гибель иранского президента породила опасения новой эскалации в регионе. Поводом для беспокойства стали распространяющиеся в соцсетях и особенно в иранском сегменте интернета конспирологические теории о причастности Израиля к трагедии. В минувшем месяце два давних региональных противника впервые обменялись ударами по территории друг друга (поводом стал удар ВВС Израиля по зданию иранской дипмиссии в Дамаске, в результате которого погибли два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции). Агентство Reuters сообщило со ссылкой на неназванного израильского чиновника, что Израиль непричастен к крушению вертолета Раиси. Марьясов предположил, что вскоре могут появиться и версии об американском следе, поскольку разбившийся вертолет Bell 212 был произведен в США.

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Политика
Эбрахим Раиси

Сажин считает конспирологические теории о диверсии несостоятельными. По его мнению, все указывает на то, что причиной стали плохие погодные условия и особенности местности; внешнеполитическим противникам Ирана не имело смысла проводить столь сложную операцию по ликвидации Раиси, ведь она никак бы не повлияла на политический курс страны. «Из-за американских санкций весь авиационный парк Ирана — и самолеты, и вертолеты — испытывает острую нехватку оригинальных запчастей. Иранцы сами их изготавливают, из-за чего возможны разные отклонения. Я не уверен, что такой вертолет в подобных погодных условиях мог справиться с задачей доставки ВИП-персон», — пояснил эксперт.

По мнению Марьясова, гибель Раиси вряд ли приведет к эскалации отношений между Ираном, с одной стороны, и США и Израилем — с другой. Дипломат призвал не ждать серьезных изменений в действиях иранских прокси в регионе, в особенности ливанской «Хезболлы», которая, по его словам, и дальше продолжит «беспокоить Израиль», обстреливая приграничные районы.

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Политика
Али Хаменеи

Схожую точку зрения высказывает Сажин. «Все направления политики, будь то внешняя, внутренняя или экономическая, определяет верховный лидер Ирана и его ближайшее окружение. Поэтому никаких изменений во внешней политике не будет, даже несмотря на то, что погиб министр иностранных дел. Все останется на прежних местах: напряжение с Израилем, деловые отношения с Россией и антиамериканская риторика», — подчеркнул он.

Супонина, впрочем, считает неизбежным новый виток обострения на Ближнем Востоке. Она предположила, что смерть Раиси не станет триггером для каких-то вспышек насилия в ближайшем будущем, но через некоторое время «сыграет свою роль» в дестабилизации обстановки в регионе.

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Иран Эбрахим Раиси Али Хаменеи президент Ирана Россия США Израиль авиакатастрофа

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