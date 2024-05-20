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Политика ,  
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От исламской революции до крушения в горах. Биография Эбрахима Раиси

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета, на котором он возвращался из Азербайджана. Основные вехи его биографии в фоторепортаже РБК.
Раиси родился в 1960 году в городе Мешхед в семье священнослужителя. Начальное образование получил в медресе, потом&nbsp;отправился в город Кум, где одним из его наставников был аятолла Хусейн Нури Хамадани.
Фото: raisi.ir

Раиси родился в 1960 году в городе Мешхед в семье священнослужителя. Начальное образование получил в медресе, потом отправился в город Кум, где одним из его наставников был аятолла Хусейн Нури Хамадани.

В 1981 году Раиси, который активно поддерживал исламскую революцию, стал прокурором города Карадж, а затем провинции Хамадан. Он участвовал в процессах против функционеров прошлого режима.
Фото: raisi.ir

В 1981 году Раиси, который активно поддерживал исламскую революцию, стал прокурором города Карадж, а затем провинции Хамадан. Он участвовал в процессах против функционеров прошлого режима.

Фото: raisi.ir
Фото: raisi.ir
В 1989-1994 годах раиси&nbsp;был прокурором Тегерана, затем заместителем прокурора Ирана. В 2014 году стал генеральным прокурором страны.
Фото: raisi.ir

В 1989-1994 годах раиси был прокурором Тегерана, затем заместителем прокурора Ирана. В 2014 году стал генеральным прокурором страны.

В 2017 году Раиси впервые баллотировался на пост президента Ирана и&nbsp;проиграл Хассану Рухани. &nbsp;
Фото: Ahmad Halabisaz / Imago / ТАСС

В 2017 году Раиси впервые баллотировался на пост президента Ирана и проиграл Хассану Рухани.
 

В 2021 году Раиси&nbsp;вновь участвовал в президентских выборах и на этот раз одержал уверенную победу, заручившись поддержкой 62% избирателей.
Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС

В 2021 году Раиси вновь участвовал в президентских выборах и на этот раз одержал уверенную победу, заручившись поддержкой 62% избирателей.

В 2022 году Раиси посетил Москву, где выступил перед депутатами Государственной думы.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В 2022 году Раиси посетил Москву, где выступил перед депутатами Государственной думы.

Раиси на встрече с футболистами сборной Ирана 14 ноября 2022 года. &nbsp;
Фото: Presidential Website / WANA / Reuters

Раиси на встрече с футболистами сборной Ирана 14 ноября 2022 года.
 

Встреча с председателем КНР Си Цзиньпином 14 февраля 2023 года.
Фото: Iranian Presidency / ZUMA / Global Look Press

Встреча с председателем КНР Си Цзиньпином 14 февраля 2023 года.

На торжественном открытии&nbsp;буровой платформы на газовом месторождении Южный Парс.
Фото: Iranian Presidency / ZUMA / ТАСС

На торжественном открытии буровой платформы на газовом месторождении Южный Парс.

Раиси&nbsp;посает&nbsp;базу&nbsp;баллистических ракет 22 августа 2023 года. &nbsp;
Фото: Iranian Presidency / WANA / Reuters

Раиси посает базу баллистических ракет 22 августа 2023 года.
 

Раиси с Кораном&nbsp;выступает на Генеральной ассамблее ООН. &nbsp;
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Раиси с Кораном выступает на Генеральной ассамблее ООН.
 

Встреча с Владимиром Путины в Москве 7 декабря 2023 года.
Фото: Сергей Бобылев / Reuters

Встреча с Владимиром Путины в Москве 7 декабря 2023 года.

Совместная пресс-конференция с президентом Турции Реджепом&nbsp;Тайипом&nbsp;Эрдоганом. &nbsp;
Фото: Iranian Presidency / ZUMA / ТАСС

Совместная пресс-конференция с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
 

Раиси приветствует жителей Тегерана во время празднования 45-й годовщины Исламской революции. &nbsp;
Фото: Iranian Presidency / ZUMA / ТАСС

Раиси приветствует жителей Тегерана во время празднования 45-й годовщины Исламской революции.
 

Встреча Раиси с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за несколько часов до крушения вертолета.
Фото: Office of the President of the Islamic Republic of Iran / Getty Images

Встреча Раиси с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за несколько часов до крушения вертолета.

Работа поисковой службы на месте крушения вертолета Раиси. &nbsp;
Фото: Azin Haghighi / Moj News Agency / WANA / Reuters

Работа поисковой службы на месте крушения вертолета Раиси.
 

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