От исламской революции до крушения в горах. Биография Эбрахима Раиси
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета, на котором он возвращался из Азербайджана. Основные вехи его биографии в фоторепортаже РБК.
Раиси родился в 1960 году в городе Мешхед в семье священнослужителя. Начальное образование получил в медресе, потом отправился в город Кум, где одним из его наставников был аятолла Хусейн Нури Хамадани.
В 1981 году Раиси, который активно поддерживал исламскую революцию, стал прокурором города Карадж, а затем провинции Хамадан. Он участвовал в процессах против функционеров прошлого режима.
В 1989-1994 годах раиси был прокурором Тегерана, затем заместителем прокурора Ирана. В 2014 году стал генеральным прокурором страны.
В 2017 году Раиси впервые баллотировался на пост президента Ирана и проиграл Хассану Рухани.
В 2021 году Раиси вновь участвовал в президентских выборах и на этот раз одержал уверенную победу, заручившись поддержкой 62% избирателей.
В 2022 году Раиси посетил Москву, где выступил перед депутатами Государственной думы.
Раиси на встрече с футболистами сборной Ирана 14 ноября 2022 года.
Встреча с председателем КНР Си Цзиньпином 14 февраля 2023 года.
На торжественном открытии буровой платформы на газовом месторождении Южный Парс.
Раиси посает базу баллистических ракет 22 августа 2023 года.
Раиси с Кораном выступает на Генеральной ассамблее ООН.
Встреча с Владимиром Путины в Москве 7 декабря 2023 года.
Совместная пресс-конференция с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Раиси приветствует жителей Тегерана во время празднования 45-й годовщины Исламской революции.
Встреча Раиси с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за несколько часов до крушения вертолета.
Работа поисковой службы на месте крушения вертолета Раиси.
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