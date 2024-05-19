Жесткая посадка вертолета президента Ирана. Главное
19 мая вертолет, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жесткую посадку в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Что известно к 19:00 мск:
- Авария произошла в районе села Узи. Вместе с Раиси на борту вертолета был глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и еще несколько человек.;
- К месту ЧП направили десятки поисково-спасательных бригад. Их работе мешают плохие погодные условия — дождь и туман — и бездорожье;
- Точных сведений о состоянии Раиси и сопровождавших его людей пока нет. Reuters со ссылкой на иранского чиновника пишет, что их жизни под угрозой, так как «информация, поступающая с места крушения, вызывает большую тревогу».
- Вскоре после ЧП имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, который тоже находился на борту воздушного судна, смог связаться со спасателями, но затем связь с ним потеряли.
- Государственное телевидение Ирана прервало вещание, вместо программ каналы транслируют молитвы за здоровье Раиси
- Раиси утром 19 мая встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, они приняли участие в церемонии открытия плотины на границе двух стран, он возвращался со встречи. Всего в воздушной колонне президента летели три вертолета, два, благополучно добрались до места назначения.
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