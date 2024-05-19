Жесткая посадка вертолета президента Ирана. Главное

Авиакатастрофа произошла 19 мая, когда Эбрахим Раиси возвращался со встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президента Ирана сопровождали глава МИД и другие чиновники, их ищут спасатели

Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахима Раиси, по телевизору в магазине в Тегеране (Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters)

19 мая вертолет, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жесткую посадку в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Что известно к 19:00 мск:

Авария произошла в районе села Узи. Вместе с Раиси на борту вертолета был глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и еще несколько человек.;

К месту ЧП направили десятки поисково-спасательных бригад. Их работе мешают плохие погодные условия — дождь и туман — и бездорожье;

Точных сведений о состоянии Раиси и сопровождавших его людей пока нет. Reuters со ссылкой на иранского чиновника пишет, что их жизни под угрозой, так как «информация, поступающая с места крушения, вызывает большую тревогу».

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Вскоре после ЧП имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, который тоже находился на борту воздушного судна, смог связаться со спасателями, но затем связь с ним потеряли.

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Раиси утром 19 мая встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, они приняли участие в церемонии открытия плотины на границе двух стран, он возвращался со встречи. Всего в воздушной колонне президента летели три вертолета, два, благополучно добрались до места назначения.

Эбрахим Раиси и Ильхам Алиев (Фото: president.az) Фото: president.az Фото: president.az Эбрахим Раиси и Ильхам Алиев (Фото: president.az) Эбрахим Раиси и Ильхам Алиев (Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press) Эбрахим Раиси и Ильхам Алиев (Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press)

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