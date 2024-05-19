Хаменеи призвал иранцев не волноваться во избежание «сбоев в стране»
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил надежду, что президент страны Эбрахим Раиси и сопровождавшие его чиновники выжили после жесткой посадки вертолета, передает агентство Irna.
«Мы надеемся, что всемогущий Бог вернет нашего уважаемого и почтенного президента Раиси и его товарищей в объятия иранского народа», — сказал он, призвав молиться за их здоровье.
Вместе с тем Хаменеи заявил, что если народ Ирана «не будет волноваться», то «никаких сбоев в работе государства не произойдет».
Вертолет с Раиси на борту совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана. Президент возвращался со встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в составе колонны из трех вертолетов, два других успешно приземлились. К месту ЧП направились спасатели. Пока о состоянии Раиси ничего не известно.
Материал дополняется
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки