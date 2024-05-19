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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Хаменеи призвал иранцев не волноваться во избежание «сбоев в стране»

Хаменеи выразил надежду, что президент Раиси выжил после ЧП с вертолетом
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил надежду, что президент страны Эбрахим Раиси и сопровождавшие его чиновники выжили после жесткой посадки вертолета, передает агентство Irna.

«Мы надеемся, что всемогущий Бог вернет нашего уважаемого и почтенного президента Раиси и его товарищей в объятия иранского народа», — сказал он, призвав молиться за их здоровье.

Вместе с тем Хаменеи заявил, что если народ Ирана «не будет волноваться», то «никаких сбоев в работе государства не произойдет».

Вертолет с Раиси на борту совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана. Президент возвращался со встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в составе колонны из трех вертолетов, два других успешно приземлились. К месту ЧП направились спасатели. Пока о состоянии Раиси ничего не известно.

Жесткая посадка вертолета президента Ирана. Главное
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Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом&nbsp;Раиси взлетает недалеко от ирано-азербайджанской границы

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Теги
Али Хаменеи Иран Эбрахим Раиси Аятолла Вертолет

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