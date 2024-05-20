Хаменеи лишился возможного преемника. Мировые СМИ — о гибели Раиси

В результате крушения вертолета погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Как на гибель иранского президента отреагировали мировые СМИ — в подборке РБК

Эбрахим Раиси (Фото: Iran's Presidency / WANA / Reuters)

The Financial Times (Великобритания)

Смерть Раиси не окажет какого-либо заметного влияния на ключевые решения внутренней и внешней политики, которые в конечном итоге определяются (аятоллой) Али Хаменеи. Но республика не пожелает проявлять какие-либо признаки слабости или политической нестабильности после волны протестов против режима и в период повышенной напряженности в отношениях с Западом и Израилем, подогреваемой семимесячной войной между Израилем и ХАМАС. <...>

В конечном счете, главная цель Хаменеи, будь то внутренняя или внешняя политика, — обеспечить выживание республики. Он потерял доверенного помощника в лице Раиси, но смерть президента вряд ли отклонит Хаменеи или режим от курса, поскольку верховный лидер стремится защитить свое наследие и власть лоялистов-сторонников жесткой линии.

The Guardian (Великобритания)

В последние месяцы Раиси, избранный президентом в 2021 году, но на деле назначенный верховным лидером, упоминался как возможный преемник Хаменеи. Его смерть расчищает тернистый путь для сына Хаменеи — Моджтабы. <…>

Гибель министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна в результате крушения вертолета только усиливает ощущение нестабильности в стране, которая гордилась контролем и предсказуемостью. Наиболее вероятным преемником главы МИД является его заместитель Али Багери, но сторонники жесткой линии могут счесть его слишком склонным к переговорам с Западом по поводу иранской ядерной программы.

Haaretz (Израиль)

По предварительным данным, вертолет врезался в склон горы в условиях плохой погоды. Судя по всему, это несчастный случай, вызванный технической неисправностью или ошибкой пилотов. В западных СМИ исключили возможность причастности Израиля к инциденту, и в этом же духе выступили вчера вечером в Израиле, хотя официального опровержения не последовало. Очень трудно представить, чтобы правительство, даже в нынешних диких обстоятельствах, решилось на такой шаг. Это не означает, что израильтяне будут оплакивать судьбу Раиси, если он действительно мертв (скорбеть не будут и многие иранцы). <…>

Это неплохие новости для Израиля. Но события в Иране, вероятно, будут развиваться иными темпами, чем события вокруг нас. При позитивном сценарии на первом этапе режим в Тегеране теперь может быть более занят собой и оказывать меньше давления на «Хезболлу», чтобы она поддерживала активный военный фронт против ЦАХАЛа. Но если кто-то надеется, что в горах произойдет таинственная катастрофа и Иран положит конец кровавой войне, близкой к нам, то это слишком оптимистичная оценка.

Al Jazeera (Катар)

Раиси имел прочную репутацию в религиозном истеблишменте, у него были крепкие отношения с покойным Хомейни, а также с Хаменеи, который назначил его на несколько руководящих должностей. Ему удалось сохранить хорошие отношения со всеми ветвями власти — военной, законодательной и с могущественным теократическим правящим классом. Однако Раиси возглавлял Иран в период общественного недовольства ухудшением уровня жизни, отчасти из-за санкций, отчасти из-за того, что критики называли приоритизацией обороны над внутренними проблемами. <…>

Продолжая установленную внешнюю политику и запустив новую конфронтацию внутри страны и за рубежом, Раиси оказался противоречивым президентом. Однако его прочные связи на всех уровнях иранского истеблишмента делали его сильным претендентом на второй срок и, возможно, на самый высокий пост в стране — пост верховного лидера.

The New York Times (США)

Будучи президентом в системе Ирана, г-н Раиси не определял ядерную или региональную политику страны. Но он унаследовал власть, которая неуклонно расширяла свое региональное влияние через сеть марионеточных группировок и ядерную программу, которая быстро продвигалась к уровням обогащения урана оружейного качества после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки. Г-н Раиси одобрял и поддерживал обе эти политики и считал их необходимыми для того, чтобы Иран мог сохранить свое влияние в регионе и иметь рычаги давления на Запад. <…>

Одним из наиболее важных внешнеполитических достижений г-на Раиси на посту президента было то, что долгое время ускользало от его предшественников: восстановление связей с давним региональным противником Ирана — Саудовской Аравией. В 2023 году две страны подписали в Пекине соглашение о восстановлении дипломатических отношений. Хотя это соглашение во многом символично, оно рассматривается как ключ к разрядке их регионального соперничества.

Bloomberg (США)

Смерть Раиси может иметь последствия для отношений Ирана с остальным регионом. Иран поддерживает ряд марионеточных группировок, самые могущественные из которых борются с Израилем. Корпус стражей исламской революции будет следить за тем, чтобы враги Ирана не воспользовались моментом потрясений. Раиси также курировал налаживание более теплых связей со странами Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. И хотя вполне вероятно, что эта политика продолжится, у любого нового лидера могут быть другие приоритеты.

Daily Sabah (Турция)

Раиси разделял с Хаменеи глубокое подозрение в отношении Запада. Будучи антикоррупционным популистом, он поддержал стремление Хаменеи к экономической самодостаточности и его стратегию поддержки марионеточных сил на Ближнем Востоке. <…>

Жесткая позиция Раиси проявилась и во внутренней политике. Через год после своего избрания священнослужитель среднего ранга приказал ужесточить соблюдение иранского «закона о хиджабе и целомудрии», ограничивающего женскую одежду и поведение. Через несколько недель молодая женщина Махса Амини умерла в заключении после того, как была арестована полицией нравов по подозрению в нарушении этого закона. Последовавшие за этим месяцы общенациональных протестов стали одним из самых серьезных вызовов для клерикальных правителей Ирана со времен Исламской революции 1979 года. <…>

Победа Раиси на выборах после того, как тяжеловесные консерваторы и умеренные соперники были дисквалифицированы жестким надзорным органом, поставила все ветви власти в Иране под контроль сторонников жесткой линии, лояльных Хаменеи, и повысила шансы Раиси однажды стать его преемником на посту верховного лидера. Однако широко распространенные протесты против клерикального правления и неспособность выправить испытывающую трудности экономику Ирана, подорванную западными санкциями и бесхозяйственностью, возможно, уменьшили его популярность внутри страны.

Le Monde (Франция)

За несколько часов до официального объявления о смерти Эбрахима Раиси, выступая перед командирами КСИР, Али Хаменеи хотел успокоить их. «Народ не должен волноваться или беспокоиться, поскольку управление страной вообще не будет нарушено», — сказал он. Это заявление предполагает, что после смерти г-на Раиси не следует ожидать особых изменений, поскольку власть в стране находится исключительно в руках Али Хаменеи, его родственников и стражей исламской революции.

Внутренний баланс в Иране не должен быть нарушен. Дипломатия Исламской Республики Иран, включая ее военную и стратегическую поддержку своих союзников в регионе, в том числе президента Сирии Башара Асада, ливанской «Хезболлы», хуситов в Йемене и шиитских ополчений в Ираке, также не должна меняться.