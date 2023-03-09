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США заявили о предложенном Россией Ирану «беспрецедентном сотрудничестве»

Глава Пентагона Остин: Россия предложила Ирану «беспрецедентное сотрудничество»
За последний год военное сотрудничество России и Ирана углубилось, это создает «серьезные проблемы» для Ближнего Востока, считает глава Пентагона Ллойд Остин
Фото: Majid / Getty Images
Фото: Majid / Getty Images

Военное сотрудничество России и Ирана за последний год углубилось и Москва в обмен на поддержку своей политики в отношении Украины предложила Тегерану «беспрецедентное сотрудничество в области обороны», заявил глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом.

«Россия предлагает Ирану беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в том числе в области ракет и противовоздушной обороны», — сказал Остин.

По его словам, углубление сотрудничества двух стран создает «серьезные проблемы» для Ближнего Востока, в том числе для безопасности Израиля.

Остин отметил гуманитарную помощь, оказываемую Израилем Киеву, а также его участие в контактной группе по обороне Украины, но призвал союзников США нарастить поддержку Украины и «действовать сейчас, в этот решающий момент в истории».

Страны ЕС и США подозревают, что Иран может поставлять в Россию беспилотники, которые потом используются на Украине. В октябре прошлого года Евросоюз объявил о санкциях против иранской компании Shahed Aviation Industries, которая производит дроны, позднее Соединенные Штаты ввели экспортные ограничения против семи иранских компаний. Украинский президент Владимир Зеленский сообщал об ударах по объектам инфраструктуры в том числе иранскими беспилотниками.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России дронов, хотя иранская сторона признавала, что отправила Москве партию еще до военных действий на Украине. В начале марта глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Киев до сих пор не предоставил доказательств использования российскими военными иранских беспилотников. Об отсутствии доказательств поставок у Запада говорил и глава российского МИДа Сергей Лавров. «Западники затеяли шумиху в Совете Безопасности ООН в связи с якобы имевшими место поставками иранских беспилотников в Россию. Как водится, все в стиле highly likely («весьма вероятно». — РБК). Фактов привести не могут, да и не пытаются», — отмечал он.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Елена Чернышова
Ллойд Остин Пентагон Россия Иран
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