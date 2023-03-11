Иран заявил о завершении сделки по покупке у России Су-35
Иран объявил о завершении сделки по покупке у России истребителей Су-35, сообщает IRNA со ссылкой на заявление миссии Исламской Республики при ООН.
«Истребители Sukhoi-35 технически одобрены Ираном. После октября 2020 года, когда запрет на продажу обычных вооружений Ирану был снят в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, Иран, наконец, согласился их приобрести», — заявили в миссии.
О том, какое количество самолетов Тегеран планирует приобрести, в представительстве не уточнили.
Тегеран должен получить партию российских истребителей в конце марта, сообщал в середине января агентству Tasnim член комиссии по национальной безопасности и внешней политике исламского совета (парламента) страны Шахриар Хейдари.
Су-35 — многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Самолет предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.
Разработчиком Су-35 является Опытно-конструкторское бюро Сухого, производством занимается авиационный завод им. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Вооруженные силы России применяют Су-35 в ходе спецоперации на Украине, о чем неоднократно сообщали в Минобороны
9 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия предлагает Ирану «беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в том числе в области ракет и противовоздушной обороны», в обмен на поддержку своей политики в отношении Украины.