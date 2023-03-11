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Иран заявил о завершении сделки по покупке у России Су-35

Иран заявил о завершении сделки по покупке у России истребителей Су-35
Истребители «технически одобрены» Тегераном, сообщили в иранской миссии при ООН. Страна должна получить партию самолетов в конце марта, сообщали ранее в парламенте
Истребитель Су-35
Истребитель Су-35 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Иран объявил о завершении сделки по покупке у России истребителей Су-35, сообщает IRNA со ссылкой на заявление миссии Исламской Республики при ООН.

«Истребители Sukhoi-35 технически одобрены Ираном. После октября 2020 года, когда запрет на продажу обычных вооружений Ирану был снят в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, Иран, наконец, согласился их приобрести», — заявили в миссии.

О том, какое количество самолетов Тегеран планирует приобрести, в представительстве не уточнили.

Тегеран должен получить партию российских истребителей в конце марта, сообщал в середине января агентству Tasnim член комиссии по национальной безопасности и внешней политике исламского совета (парламента) страны Шахриар Хейдари.

Су-35 — многоцелевой сверхма­невренный истребитель поколения 4++. Самолет предна­значен для поражения воздушных, наземных и надводных целей, объек­тов инфраструктуры, прикрытых сред­ствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Разработчиком Су-35 является Опытно-конструкторское бюро Сухого, производством занимается авиационный завод им. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Вооруженные силы России применяют Су-35 в ходе спецоперации на Украине, о чем неоднократно сообщали в Минобороны

9 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия предлагает Ирану «беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в том числе в области ракет и противовоздушной обороны», в обмен на поддержку своей политики в отношении Украины.

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