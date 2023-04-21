FT сообщила о данных США об отказе Китая поставить оружие ЧВК «Вагнер»

В одном из утекших в Сеть документов разведки США говорится, что ЧВК «Вагнер» направляла запрос в Китай на боеприпасы и оборудование. Также в документах идет речь о покупке оружия у Белоруссии, Сирии и Турции

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В документах разведки США, попавших в Сеть в результате утечки, есть данные о попытках частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина купить оружие у Китая, говорится в статье The Financial Times. Пекин отклонил эти просьбы.

Об утечке документов американской разведки и Пентагона стало известно в начале апреля. В Сети оказались более 100 секретных отчетов. К их «сливу» оказался причастен военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра.

Из отчетов разведки следует, что запрос на «боеприпасы и оборудование» ЧВК направляла в начале 2023 года. Газета отмечает, что запрос был прямым, то есть в «Вагнере» были уверены, что Пекин согласится помочь. До этого Китай «не отправлял [ЧВК] никакого оружия, даже для тестирования, и не имел контактов с [ЧВК] по поводу поставок оружия», сказано в отчете.

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России» для использования в спецоперации на Украине. Глава МИД Китая Цинь Ган говорил, что Пекин не поставляет и не будет поставлять оружие ни России, ни Украине.

В Пекине призывают Москву и Киев прекратить огонь и как можно скорее приступить к переговорам.