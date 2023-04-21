FT сообщила о данных США об отказе Китая поставить оружие ЧВК «Вагнер»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 89,46 (+0,09) Инвестиции, 20 апр, 16:27 Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 81,62 (-0,04) Инвестиции, 20 апр, 16:27
Минцифры поддержало операторов после жалобы на цены на электричество Технологии и медиа, 01:45
WP узнала о планировании Киевом тайных атак на российские силы в Сирии Политика, 01:24
Лавров встретился с президентом Кубы Диас-Канелем и Раулем Кастро Политика, 01:12
Эксперты оценили выгоду от списания крейсера «Петр Великий» Политика, 01:06
FT сообщила о данных США об отказе Китая поставить оружие ЧВК «Вагнер» Политика, 00:49
«Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги Европы после разгромного поражения Спорт, 00:39
ЦИАН оценил «серый» рынок апартаментов в Москве Недвижимость, 00:05
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Юристы рассказали о сложностях при согласовании сделок с иностранцами Финансы, 00:00
При взрыве в Белгороде пострадали два человека Общество, 20 апр, 23:59
Минобороны объяснило взрыв в Белгороде падением бомбы с самолета Политика, 20 апр, 23:58
Видео момента взрыва в Белгороде Общество, 20 апр, 23:40
Жителей поврежденных после взрыва в Белгороде домов разместят в гостинице Общество, 20 апр, 23:36
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 20 апр, 23:20
Фото с места взрыва в Белгороде Общество, 20 апр, 23:13
Утечка данных разведки США ,  
0 

FT сообщила о данных США об отказе Китая поставить оружие ЧВК «Вагнер»

FT: в слитых документах Пентагона сообщается о попытке ЧВК «Вагнер» купить оружие в Китае
В одном из утекших в Сеть документов разведки США говорится, что ЧВК «Вагнер» направляла запрос в Китай на боеприпасы и оборудование. Также в документах идет речь о покупке оружия у Белоруссии, Сирии и Турции
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В документах разведки США, попавших в Сеть в результате утечки, есть данные о попытках частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина купить оружие у Китая, говорится в статье The Financial Times. Пекин отклонил эти просьбы.

Об утечке документов американской разведки и Пентагона стало известно в начале апреля. В Сети оказались более 100 секретных отчетов. К их «сливу» оказался причастен военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра.

Из отчетов разведки следует, что запрос на «боеприпасы и оборудование» ЧВК направляла в начале 2023 года. Газета отмечает, что запрос был прямым, то есть в «Вагнере» были уверены, что Пекин согласится помочь. До этого Китай «не отправлял [ЧВК] никакого оружия, даже для тестирования, и не имел контактов с [ЧВК] по поводу поставок оружия», сказано в отчете.

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России» для использования в спецоперации на Украине. Глава МИД Китая Цинь Ган говорил, что Пекин не поставляет и не будет поставлять оружие ни России, ни Украине. 

В Пекине призывают Москву и Киев прекратить огонь и как можно скорее приступить к переговорам.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ЧВК Вагнер Евгений Пригожин Китай поставки оружия
Материалы по теме
WP узнала о «безропотной» реакции союзников США на утечки документов
Политика
Байден поручил узнать, почему у обвиняемого в утечке был доступ к данным
Политика
CNN узнал подробности о подозреваемом в утечке данных Пентагона
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter