В Японии подтвердили очное участие Зеленского в саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский будет лично присутствовать на саммите G7 в Хиросиме, сообщает газета The Sankei со ссылкой на правительство Японии.

Зеленский проведет переговоры с лидерами G7 в заключительный день саммита, 21 мая, а также примет участие в расширенной встрече с лидерами восьми приглашенных стран, включая Индию и Южную Корею. Кроме того, украинский лидер отдельно встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

В кулуарах саммита президент США Джо Байден, скорее всего, встретится с Зеленским, заявил журналистам советник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан. «Президент [Джо Байден] с нетерпением ждет возможности встретиться лицом к лицу», — отметил он.

Украинский лидер прилетит в Японию на французском правительственном самолете из аэропорта Джидды в Саудовской Аравии, где он накануне участвовал в саммите Лиги арабских государств, сообщает NHK со ссылкой на дипломатические источники. Ожидается, что Зеленский прибудет в аэропорт Хиросимы во второй половине дня 20 мая, уточнил телеканал.

Ранее визит Зеленского в Японию на саммит G7 подтвердил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. При этом два дня назад японский премьер сообщил, что Зеленский не сможет лично посетить саммит стран G7, однако выступит в онлайн-формате.

Саммит G7 в японском городе Хиросима проходит с 19 по 21 мая. В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. В саммите примут участие также делегации из Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, с Островов Кука, из Союза Коморских Островов и Южной Кореи.