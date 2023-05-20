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Израиль заявил о «моральной» поддержке Украины и учете влияния России

МИД Израиля: «морально» поддерживаем Украину, но учитываем роль России на Ближнем Востоке
Израиль поддерживает позицию Украины и западных государств, но «морально», так как не может игнорировать роль России на Ближнем Востоке, заявил глава МИД страны Эли Коэн
Глава МИД Израиля Эли Коэн
Глава МИД Израиля Эли Коэн (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Израиль поддерживает позицию Украины в ее конфликте с Россией, но не может не учитывать влияния Москвы на Ближнем Востоке, заявил израильский министр иностранных дел Эли Коэн в интервью The Jerusalem Post.

«Россия является игроком на Ближнем Востоке, и в России проживают сотни тысяч евреев; поэтому мы выражаем моральную позицию поддержки Украины, сохраняя при этом интересы нашей безопасности и Еврейского агентства в России», — сказал он.

При этом, по словам Коэна, «Израиль на стороне западных государств». Он напомнил, что его страна была единственным из ближневосточных государств, которое направило своего представителя в Киев — в феврале глава МИД провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. «Это что-то значит», — считает Коэн.

Он подчеркнул, что Израиль поддерживает позицию Зеленского по мирному урегулированию и выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины. Министр рассказал, что страны совместно работают над системой предупреждения ракетных обстрелов украинской территории. О том, что Киев получит такую технологию, стало известно в январе этого года.

Израиль осудил российскую спецоперацию на Украине еще на ее начальном этапе, в марте прошлого года тогдашний премьер-министр Нафтали Беннет прилетал в Москву, в разговоре с президентом Владимиром Путиным он предложил посредничество в урегулировании конфликта.

Тель-Авив долгое время отказывался от поставок оружия Киеву. В октябре прошлого года на тот момент министр обороны Бени Ганц отмечал, что Украина получает от Израиля только гуманитарную и медицинскую помощь и так будет и дальше. Отказ от поставок ПВО министр объяснял нежеланием опустошать собственные запасы.

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В декабре прошлого года в Израиле изменилось правительство, и ставший премьер-министром Биньямин Нетаньяху допустил, что Украина может получить систему ПВО «Железный купол». Глава правительства также отметил, что может рассмотреть возможность стать посредником в урегулировании конфликта. Он добавил, что такие предложения ему уже поступали.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль Украина
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