Израиль заявил о «моральной» поддержке Украины и учете влияния России

Израиль поддерживает позицию Украины и западных государств, но «морально», так как не может игнорировать роль России на Ближнем Востоке, заявил глава МИД страны Эли Коэн

Глава МИД Израиля Эли Коэн (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Израиль поддерживает позицию Украины в ее конфликте с Россией, но не может не учитывать влияния Москвы на Ближнем Востоке, заявил израильский министр иностранных дел Эли Коэн в интервью The Jerusalem Post.

«Россия является игроком на Ближнем Востоке, и в России проживают сотни тысяч евреев; поэтому мы выражаем моральную позицию поддержки Украины, сохраняя при этом интересы нашей безопасности и Еврейского агентства в России», — сказал он.

При этом, по словам Коэна, «Израиль на стороне западных государств». Он напомнил, что его страна была единственным из ближневосточных государств, которое направило своего представителя в Киев — в феврале глава МИД провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. «Это что-то значит», — считает Коэн.

Он подчеркнул, что Израиль поддерживает позицию Зеленского по мирному урегулированию и выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины. Министр рассказал, что страны совместно работают над системой предупреждения ракетных обстрелов украинской территории. О том, что Киев получит такую технологию, стало известно в январе этого года.

Израиль осудил российскую спецоперацию на Украине еще на ее начальном этапе, в марте прошлого года тогдашний премьер-министр Нафтали Беннет прилетал в Москву, в разговоре с президентом Владимиром Путиным он предложил посредничество в урегулировании конфликта.

Тель-Авив долгое время отказывался от поставок оружия Киеву. В октябре прошлого года на тот момент министр обороны Бени Ганц отмечал, что Украина получает от Израиля только гуманитарную и медицинскую помощь и так будет и дальше. Отказ от поставок ПВО министр объяснял нежеланием опустошать собственные запасы.

В декабре прошлого года в Израиле изменилось правительство, и ставший премьер-министром Биньямин Нетаньяху допустил, что Украина может получить систему ПВО «Железный купол». Глава правительства также отметил, что может рассмотреть возможность стать посредником в урегулировании конфликта. Он добавил, что такие предложения ему уже поступали.