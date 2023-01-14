Израиль передаст Украине технологии оповещения о ракетах и дронах

Израиль согласился передать Украине технологии оповещения о ракетах и беспилотниках, заявил на брифинге в медиацентре «Укринформа» посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук.

«Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением о ракетах и дронах. То есть, эта технология официально передается израильской стороной», — заявил дипломат. Он выразил уверенность, что через некоторое время Киев получит разработку.

У Израиля есть система Sky Spotter, разработанная местной компанией Rafael Advanced Defense Systems. Она позволяет обнаруживать воздушные цели (в том числе низколетящие самолеты и беспилотники) на расстояниях от одного до нескольких десятков километров.

Корнийчук также заявил, что телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «не привел к прорыву в отношениях». Он пояснил, что Тель-Авив не пересмотрел условия предоставления помощи Киеву, но украинские власти принимают «все возможные меры, чтобы этот вопрос был решен в ближайшее время».

С начала российской спецоперации израильские власти говорили, что поставляют Украине только гуманитарную и медицинскую помощь. Киев призывал начать поставки средств ПВО, однако глава Минобороны Израиля Бени Ганц подчеркнул, что Тель-Авив не будет этого делать.

Зеленский и Нетаньяху, который накануне в третий раз стал премьером Израиля, созванивались 30 декабря. По данным Axios, украинский лидер выразил желание услышать об изменении израильской позиции по поставкам ПВО, но премьер не стал ничего обещать. Газета Politico пишет, что новое правительство Израиля не будет передавать Киеву оружие, чтобы не портить отношений с Россией.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее предупреждал, что поставки Израилем оружия киевскому режиму «разрушат все межгосударственные отношения между нашими странами».