Нетаньяху рассказал о просьбе стать посредником между Россией и Украиной

Израильский премьер выразил готовность подумать о роли посредника, если его попросят об этом Россия и Украина, а также США. По его словам, он уже получал такие просьбы неофициально

Биньямин Нетаньяху (Фото: Sebastian Scheiner / Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов рассмотреть возможность выступить посредником между Россией и Украиной, если его об этом попросят. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN, его слова приводит The Jerusalem Post.

«Если меня попросят все заинтересованные стороны, я, конечно, рассмотрю это, но я не навязываюсь», — сказал Нетаньяху, отметив, что для этого должны быть «подходящий момент и подходящие обстоятельства».

Кроме того, об этом должны попросить и Соединенные Штаты, так как «на кухне не может быть слишком много поваров», добавил он.

Нетаньяху рассказал, что его попросили стать посредником вскоре после начала военных действий на Украине в феврале прошлого года, но он отказался, поскольку в то время не был премьером. Кто обратился к нему с такой просьбой, глава правительства не уточнил, добавив лишь, что она была «неофициальной».

Украина в конце февраля попросила возглавлявшего тогда правительство Израиля Нафтали Беннета выступить посредником в урегулировании конфликта. Позднее Беннет в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным предложил Москве посредничество, а в начале марта он прилетел в Россию для встречи с Путиным.

Весной издание Axios со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника писало, что израильский премьер посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому принять предложение Путина прекратить боевые действия. Об этом же сообщал портал Walla. Однако израильская сторона затем опровергла эти сообщения. В конце марта в Кремле заявляли, что Беннет в телефонном разговоре с президентом «высказал некоторые идеи» по поводу переговоров Москвы и Киева, однако о чем именно шла речь, там не уточнили.

Киев просил у Израиля передать системы ПВО, сравнимые с «Железным куполом» (тактическая система ПРО в Израиле, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 км), но получил отказ. По словам Зеленского, он был шокирован решением израильской стороны. Министр обороны Бенни Ганц в разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым говорил, что «Израиль на стороне Украины», но поставлять вооружения не будет. В середине января издание Politico писало, что новое правительство страны не изменит решения по поводу оружия, чтобы не портить отношения с Россией.