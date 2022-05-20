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«Первый канал» сообщил о сдаче командира батальона «Азов»

По словам корреспондента Ирины Куксенковой, Денис Прокопенко покинул территорию комбината «Азовсталь» и сдался в плен. Ранее она сообщила о сдаче оружия командиром бригады морпехов ВСУ Волыной и замкомандира «Азова» Калиной
Денис Прокопенко
Денис Прокопенко (Фото: Wikimedia Commons)

Командир украинского нацбатальона «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена, а сам батальон планируют объявить террористической организацией) Денис Прокопенко (Редис) покинул территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщила в Telegram корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова.

«Командир «Азова» Денис Прокопенко (Редис) вышел с «Азовстали и сдался в плен», — написала она.

Ранее 20 мая журналистка сообщила, что оружие сдали командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына) и заместитель командира «Азова» Святослав Паламар (Калина).

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Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Мариуполь перешел под контроль России и ДНР, а территория завода «Азовсталь» «с находящимися остатками националистов и иностранных наемников» блокирована. На зачистку «Азовстали» он отвел около трех-четырех дней. Однако Путин приказал отменить штурм завода, призвав подумать «о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров» и «не лезть в эти катакомбы». Президент Украины Владимир Зеленский грозил прекратить переговоры с Россией в случае уничтожения оставшихся в Мариуполе украинских военных. «Украинские герои нужны Украине живыми», — отмечал позднее он.

Украинский вице-премьер Ирина Верещук 10 мая сообщила, что на территории комбината находились более 1 тыс. украинских военнослужащих, в том числе раненые. 16 мая российское Минобороны объявило о начале сдачи в плен украинских военных и бойцов «Азова» на «Азовстали» и эвакуации раненых. 20 мая Шойгу сообщил о более 1,9 тыс. сдавшихся украинских военных. В Киеве рассчитывают их обменять.

В Кремле вопрос, считает ли российская сторона военнопленными эвакуированных с территории «Азовстали» украинских военнослужащих, переадресовали Минобороны. «Единственное, что я хочу напомнить, заявление [президента Владимира] Путина о том, что к ним будут относиться в соответствии с международными законами», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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