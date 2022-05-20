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«Первый канал» сообщил о сдаче командира бригады морпехов ВСУ Волыны

По словам корреспондента «Первого канала», командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский вышел с «Азовстали» и сдал оружие. Официального подтверждения этой информации пока нет

Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына) покинул территорию завода «Азовсталь» и вышел для сдачи, сообщила в Telegram-канале корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова.

По ее словам, Волына выходил без заместителя командира украинского националистического батальона «Азов» (его символика признана экстремистской в России и запрещена, а сам батальон намерены объявить террористической организацией) Святослава Паламара (Калина).

«[Волына] выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели — в общем, прошел стандартную процедуру перед погрузкой в автобус. Процесс безоговорочной эвакуации в плен идет по плану», — добавила Куксенкова.

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Эвакуация раненых с завода «Азовсталь» началась утром 16 мая. Российские военные блокировали предприятие, оно остается единственным местом в Мариуполе, которое не контролируют российские силы.

По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, к 20 мая с завода эвакуировали 177 мирных жителей. Более 1,9 тыс. украинских военных сдались, сообщил министр. В Кремле вопрос, считают ли российские власти их военнопленными, переадресовали Минобороны.

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На «Азовстали» были блокированы бойцы «Азова», а также 36-й ОБрМП. Волына, будучи командиром этой бригады, выступил с рядом обращений, в том числе написал письмо папе римскому, а также обратился с заявлением к президентам Украины, США и Турции Владимиру Зеленскому, Джо Байдену и Реджепу Эрдогану и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой деблокировать «Азовсталь» для эвакуации мирных жителей. В конце апреля он призвал применить к украинским военным и гражданским, заблокированным в Мариуполе, «процедуру экстракшен» по примеру Дюнкерка, а в мае создал аккаунт в Twitter, через который обратился к американскому бизнесмену Илону Маску.

Калину же называют «пресс-секретарем «Азова». Он также неоднократно записывал ролики и обращался к Зеленскому. Накануне, 19 мая, корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин сообщил, что Калина сдался в плен вечером 18 мая. Однако официального подтверждения Минобороны России о задержании Волыны и Калины нет. Калина 19 мая записал очередное видеообращение, в котором заявил, что по-прежнему находится на «Азовстали».

На Украине заявили, что рассчитывают обменять эвакуированных с «Азовстали». В то же время Госдума обсуждает запрет обмена «нацистских преступников», чтобы они могли предстать перед судом. Как считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, судить участников «Азова» нужно в ДНР и ЛНР, поскольку именно там они «совершали свои преступления». Как отметил сенатор, процесс должен быть открытым, «с приглашением общественности и СМИ, по законам народных республик». В ДНР и ЛНР не действует запрет  на применение смертной казни.

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«Азов» Азовсталь Украина Военная операция на Украине Мариуполь
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