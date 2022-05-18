Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 66,36 (+0,55) Инвестиции, 17 мая, 16:00
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 63,54 (+0,1) Инвестиции, 17 мая, 16:00
Без зарубежных инвестиций: как теперь запускать стартапы в России Pro, 13:39
Здоровое питание: как бороться с избыточным весом по-новому Партнерский проект, 13:36
Россия вышлет более 30 сотрудников дипмиссий Франции Политика, 13:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:33
Песков отказался связать сдачу военных на «Азовстали» и мирные переговоры Политика, 13:25
За два дня на финал Кубка России продали более 50 тыс. билетов Спорт, 13:17
Как понять, что вы не переплачиваете своим сотрудникам Pro, 13:16
Отец Черышева назвал «бредом» сообщения о прощальном ужине в «Валенсии» Спорт, 13:14
Внезапная остановка сердца: как геолокация поможет выжить пострадавшему Партнерский проект, 13:13
Российская «дочка» Google начала процесс банкротства Бизнес, 13:11
Reuters узнал о подорожании SpaceX до рекорда для стартапов США Инвестиции, 13:03
В Европе в апреле продали 63 автомобиля Lada Авто, 13:02
Как экономить на грузовых шинах владельцу транспортной компании РБК и Cordiant Professional, 13:01
Напечатай то, что нужно: аддитивные технологии и их возможности Футурология, 13:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков отказался связать сдачу военных на «Азовстали» и мирные переговоры

По утверждению пресс-секретаря, это не сильно связанные процессы, чтобы рассуждать, повлияет ли полная сдача украинских военных на возобновление переговоров. Сейчас, по словам Пескова, они не продвигаются
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Мирные переговоры России и Украины не продвигаются, но говорить о том, повлияет ли сдача украинских военных на заводе «Азовсталь» на возобновление переговорного процесса, нельзя, так как это «не сильно связанные процессы», заявил представитель президента Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что это сильно взаимосвязанные процессы (переговоры и сдача украинских военных с «Азовстали». — РБК). Переговоры действительно не продвигаются и мы действительно констатируем полное отсутствие желания украинских переговорщиков продолжать этот процесс», — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли возобновиться переговоры после полной сдачи всех военных на «Азовстали».

Пескова также спросили, считают ли в Кремле капитуляцией выход украинских военных с территории завода. «Здесь трактовка может быть только однозначная и определение однозначное: те, кто укрывался, те военные, которые укрывались на территории «Азовстали», они складывают оружие и сдаются», — ответил представитель президента.

Путин рассказал Шольцу о заблокированных Украиной переговорах
Политика
Олаф Шольц

За последние три дня с территории «Азовстали» вышли 959 бойцов подконтрольных Киеву сил, из них почти 700 — за последние сутки. В том числе с завода эвакуировали 80 раненых, большей части из них потребовалась госпитализация. Их разместили в больнице Новоазовска в ДНР.

В начале мая территорию завода покинули мирные жители.

Переговоры России и Украины начались 28 февраля. Стороны провели несколько раундов, в том числе в очном формате, последний состоялся в Стамбуле в конце марта. Киев и Москва представили друг другу проекты документов, которые предполагалось подписать. Однако Москва обвинила Украину в отходе от прежних договоренностей, после чего переговорный процесс сошел на нет.

Читайте на РБК Pro
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro
Фото: Myspeaker Глава «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков: «Избыток ресурсов — это ошибка»
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Четыре примера реверсивной логистики и какие преимущества можно упустить
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение
Прогнозы
Pro
Фото: Pexels Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики
Статьи
Pro
Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках
Статьи
Pro
Что поменять в договоре, даже если санкции вас не коснулись
Инструкции

17 мая замглавы МИД России Андрей Руденко утверждал, что переговоры не ведутся «ни в каком виде», и говорил, что Украина практически вышла из этого процесса. Следом о том, что переговоры приостановлены, заявили и в офисе Зеленского.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Дмитрий Песков Азовсталь Украина мирные переговоры
Материалы по теме
Офис Зеленского вслед за МИД России сообщил о приостановке переговоров
Политика
Минобороны показало кадры сдачи в плен украинских военных с «Азовстали»
Политика
Минобороны заявило о сбитых Су-25 и МиГ-29 Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter