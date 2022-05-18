Песков отказался связать сдачу военных на «Азовстали» и мирные переговоры

По утверждению пресс-секретаря, это не сильно связанные процессы, чтобы рассуждать, повлияет ли полная сдача украинских военных на возобновление переговоров. Сейчас, по словам Пескова, они не продвигаются

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Мирные переговоры России и Украины не продвигаются, но говорить о том, повлияет ли сдача украинских военных на заводе «Азовсталь» на возобновление переговорного процесса, нельзя, так как это «не сильно связанные процессы», заявил представитель президента Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что это сильно взаимосвязанные процессы (переговоры и сдача украинских военных с «Азовстали». — РБК). Переговоры действительно не продвигаются и мы действительно констатируем полное отсутствие желания украинских переговорщиков продолжать этот процесс», — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли возобновиться переговоры после полной сдачи всех военных на «Азовстали».

Пескова также спросили, считают ли в Кремле капитуляцией выход украинских военных с территории завода. «Здесь трактовка может быть только однозначная и определение однозначное: те, кто укрывался, те военные, которые укрывались на территории «Азовстали», они складывают оружие и сдаются», — ответил представитель президента.

За последние три дня с территории «Азовстали» вышли 959 бойцов подконтрольных Киеву сил, из них почти 700 — за последние сутки. В том числе с завода эвакуировали 80 раненых, большей части из них потребовалась госпитализация. Их разместили в больнице Новоазовска в ДНР.

В начале мая территорию завода покинули мирные жители.

Переговоры России и Украины начались 28 февраля. Стороны провели несколько раундов, в том числе в очном формате, последний состоялся в Стамбуле в конце марта. Киев и Москва представили друг другу проекты документов, которые предполагалось подписать. Однако Москва обвинила Украину в отходе от прежних договоренностей, после чего переговорный процесс сошел на нет.

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17 мая замглавы МИД России Андрей Руденко утверждал, что переговоры не ведутся «ни в каком виде», и говорил, что Украина практически вышла из этого процесса. Следом о том, что переговоры приостановлены, заявили и в офисе Зеленского.