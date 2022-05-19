МВД объявило в розыск командиров батальона «Азов»

Константин Немичев (слева) и Сергей Величко (Фото: natsionalKharkiv / Telegram)

Сергея Величко и Константина Немичева объявили в розыск по уголовной статье, следует из базы разыскиваемых лиц МВД. Так же зовут командиров украинского националистического батальона «Азов» (символика признана экстремистской в России и запрещена, а сам батальон намерены объявить террористической организацией). Величко под позывным «Чили» участвовал в боях на востоке Украины в 2014–2015 годах, после чего занимался общественными проектами в Харькове. Немичев — сержант Нацгвардии, председатель харьковской областной организации политической партии «Национальный корпус».

Согласно данным базы МВД, Величко родился в 1994 году, Немичев — в 1996 году, оба являются уроженцами Харьковской области.

Как уточнял ранее Следственный комитет, в отношении командиров «Азова» возбуждены уголовные дела по ст. 317 УК (посягательство на жизнь военнослужащих). По данным ведомства, Величко и Немичев причастны к «посягательству на жизнь не менее восьми военнослужащих путем причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, на территории Харьковской области».

16 мая Минобороны сообщило, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе началась сдача в плен украинских военных и бойцов «Азова». Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что украинские военные нужны Киеву живыми, работа по их возвращению на подконтрольную территорию ведется.

Батальон «Азов» сформировался в Мариуполе в мае 2014 года из добровольцев. В ноябре того же года экс-глава МВД Украины Арсен Аваков подписал указ о переводе батальона в состав Нацгвардии в качестве полка особого назначения.