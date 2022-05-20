Путин поручил пересмотреть стратегию России в ВТО

Президент также поручил провести комплексную оценку мер, предпринятых членами ВТО в отношении России, на предмет соответствия принципам организации

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Президент Владимир Путин поручил правительству проанализировать принятые против России ограничения со стороны стран — участниц Всемирной торговой организации (ВТО) и представить предложения по актуализации стратегии участия страны в организации, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству России провести комплексную оценку принятых в 2022 году государствами — членами Всемирной торговой организации мер по ограничению торговли с Россией на предмет их соответствия правилам и принципам этой организации», — следует из перечня поручений главы государства по итогам совещания о развитии металлургического комплекса.

Кроме того, Путин поручил кабмину «представить предложения по обжалованию Россией таких мер в рамках организации, а также по актуализации стратегии участия России во Всемирной торговой организации».

Россия вступила в ВТО в 2012 году. На фоне военной операции на Украине в середине марта ВТО получила заявление от 14 членов организации о лишении России режима наибольшего благоприятствования в торговле.

В ответ российское представительство в ВТО предупредило об опасностях для многосторонней торговой системы из-за «агрессивных и политически мотивированных» торговых ограничений. Миссия также обвинила страны Запада в попытках подорвать экономику России с помощью санкций. В МИДе сочли выход России из ВТО «подарком недругам».

Режим наибольшего благоприятствования — это ключевой принцип ВТО, который подразумевает, что при торговле с конкретным государством страны-участники пользуются одинаковыми привилегиями. Отсутствие этого статуса у страны означает, что для нее можно устанавливать какие угодно таможенные пошлины. Правила ВТО не предусматривают прямой возможности исключения государств, но не запрещают отзыва режима наибольшего благоприятствования.

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21 марта депутаты «Справедливой России — За правду» внесли в Госдуму законопроект о выходе России из ВТО. Как указали его авторы, из-за ухудшения отношений с Евросоюзом, США и другими странами с 2014 года преимущества России в организации стали сокращаться.

Тем не менее 17 мая комитет Госдумы по экономической политике предложил вернуть авторам законопроект. В комитете указали, что авторы не приложили к документу заключение правительства. Там также пояснили, что решение о выходе России из ВТО позволит другим странам — членам организации вводить повышенные пошлины на экспорт российских товаров.

В марте Россия покинула Совет Европы, в апреле — Совет по правам человека ООН, Всемирную туристскую организацию ООН, а в мае — Совет государств Балтийского моря.