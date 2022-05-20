Путин поручил пересмотреть стратегию России в ВТО
Президент Владимир Путин поручил правительству проанализировать принятые против России ограничения со стороны стран — участниц Всемирной торговой организации (ВТО) и представить предложения по актуализации стратегии участия страны в организации, сообщается на сайте Кремля.
«Правительству России провести комплексную оценку принятых в 2022 году государствами — членами Всемирной торговой организации мер по ограничению торговли с Россией на предмет их соответствия правилам и принципам этой организации», — следует из перечня поручений главы государства по итогам совещания о развитии металлургического комплекса.
Кроме того, Путин поручил кабмину «представить предложения по обжалованию Россией таких мер в рамках организации, а также по актуализации стратегии участия России во Всемирной торговой организации».
Россия вступила в ВТО в 2012 году. На фоне военной операции на Украине в середине марта ВТО получила заявление от 14 членов организации о лишении России режима наибольшего благоприятствования в торговле.
В ответ российское представительство в ВТО предупредило об опасностях для многосторонней торговой системы из-за «агрессивных и политически мотивированных» торговых ограничений. Миссия также обвинила страны Запада в попытках подорвать экономику России с помощью санкций. В МИДе сочли выход России из ВТО «подарком недругам».
Режим наибольшего благоприятствования — это ключевой принцип ВТО, который подразумевает, что при торговле с конкретным государством страны-участники пользуются одинаковыми привилегиями. Отсутствие этого статуса у страны означает, что для нее можно устанавливать какие угодно таможенные пошлины. Правила ВТО не предусматривают прямой возможности исключения государств, но не запрещают отзыва режима наибольшего благоприятствования.
21 марта депутаты «Справедливой России — За правду» внесли в Госдуму законопроект о выходе России из ВТО. Как указали его авторы, из-за ухудшения отношений с Евросоюзом, США и другими странами с 2014 года преимущества России в организации стали сокращаться.
Тем не менее 17 мая комитет Госдумы по экономической политике предложил вернуть авторам законопроект. В комитете указали, что авторы не приложили к документу заключение правительства. Там также пояснили, что решение о выходе России из ВТО позволит другим странам — членам организации вводить повышенные пошлины на экспорт российских товаров.
В марте Россия покинула Совет Европы, в апреле — Совет по правам человека ООН, Всемирную туристскую организацию ООН, а в мае — Совет государств Балтийского моря.