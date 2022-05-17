Россия уведомила Совет государств Балтийского моря о своем выходе

Пленарное заседаниена министерской сессии СГБМ (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Россия выходит из Совета государств Балтийского моря, сообщил МИД России.

«В ответ на враждебные действия министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров направил послание министрам стран-членов СГБМ, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также в секретариат Совета в Стокгольме с уведомлением о выходе из организации», — сообщил МИД.

В то же время в Федеральном собрании России принято решение о выходе из состава Парламентской конференции Балтийского моря, добавили в ведомстве.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах России выйти из Парламентской конференции Балтийского моря. По его словам, такое решение было принято на Совете Думы.

Членами конференции являются Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония. «С парламентариями большинства из этих стран сегодня нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам», — пояснил Володин.

Материал дополняется.

