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Комитет Госдумы предложил вернуть авторам законопроект о выходе из ВТО

Выйти из организации предложили в «Справедливой России». Комитет по экономической политике указал, что выход из ВТО приведет к изменению финансовых обязательств страны, поэтому законопроект требует заключения правительства
Фото: Sascha Steinach / Global Look Press
Фото: Sascha Steinach / Global Look Press

Комитет Госдумы по экономической политике предложил вернуть авторам законопроект о денонсации договора о присоединении России к ВТО, отзыв размещен на странице инициативы в базе нижней палаты парламента.

В комитете указали, что авторы не приложили к документу заключение правительства. Там пояснили, что решение о выходе России из ВТО позволит другим странам — членам организации вводить повышенные пошлины на экспорт российских товаров. «Таким образом, экспорт из Российской Федерации может сократиться и привести в том числе к снижению налоговых баз по НДС, акцизам, таможенной пошлине, которые являются источниками формирования федерального бюджета», — пояснили члены правовой комиссии. Сокращение экспорта, как и прекращение выплаты членских взносов в ВТО, приведут к изменению финансовых обязательств страны, а законопроекты, которые влекут за собой такие последствия, согласно ст. 104 Конституции, можно вносить в Госдуму лишь при наличии заключения правительства.

В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО
Политика
Фото:Denis Balibouse / Reuters

Законопроект о выходе России из ВТО в марте внесли депутаты «Справедливой России — За правду». В пояснительной записке указывалось, что после ухудшения отношений с ЕС, США и другими странами в 2014 году преимущества России от членства в организации сократились. «В целях защиты национальных интересов Российской Федерации, необходимости проведения протекционистской политики, в качестве ответных мер на санкционное давление и в качестве самозащиты [стране следует покинуть ВТО]», — считают авторы.

Председатель партии Сергей Миронов заявил, что ВТО «своими ограничениями принесла немало вреда» российской экономике.

Россия вступила в ВТО в 2012 году. В середине марта в организации сообщили, что получили от 14 стран предложение лишить страну режима наибольшего благоприятствования в торговле из-за военной операции на Украине.

Российское представительство в ответ заявило об «опасностях, нависших над многосторонней торговой системой из-за недавних агрессивных и политически мотивированных торговых ограничительных действий некоторых членов», и раскритиковало предложения исключить Москву из ВТО или приостановить ее членство.

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В МИД России заявили, что выход России из международной организации стал бы контрпродуктивным шагом и «подарком недругам».

Режим наибольшего благоприятствования — это ключевой принцип ВТО, который подразумевает, что при торговле с конкретным государством страны-участники пользуются одинаковыми привилегиями. Отсутствие этого статуса у страны означает, что для нее можно устанавливать какие угодно таможенные пошлины. Правила ВТО не предусматривают прямой возможности исключения государств, но не запрещают отзыва режима наибольшего благоприятствования.

В марте России покинула Совет Европы, в апреле — Совет по правам человека ООН и Всемирную туристскую организацию ООН.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ВТО Госдума Справедливая Россия инициатива
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