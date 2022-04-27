Россия объявила о выходе из туристической организации ООН

В UNWTO отметили, что для выхода из организации Москве понадобится около года, но приостановка членства начинается немедленно. Посол России подчеркнул, что решение принято под действием «массированной антироссийской пропаганды»

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Россия заявила о выходе из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), сообщается в Twitter организации.

«Она должна пройти необходимые процедуры, которые займут год. Но приостановка [членства] начинается сразу», — говорится в записи.

Посол России Юрий Корчагин на заседании Генассамблеи организации в Мадриде заявил, что Москва не признает итоги заседания исполнительного совета UNWTO от 8 марта и легитимность сегодняшней внеочередной сессии, на которой должен решиться вопрос о членстве России. По его словам, решение о приостановке членства «продавливалось» с помощью «массированной антироссийской пропаганды путем шантажа и оказания давления на государство». По мнению дипломата, такие действия являются «неправомерными и политически мотивированными шагами» с целью «демонстративного наказания» России за ее «независимую внутреннюю и внешнюю политику».

«Нам непонятно, каким образом немедленная (в случае принятия соответствующего решения) приостановка членства России в организации может способствовать реальному выполнению мандата UNWTO в достижении фундаментальной цели организации — развития туризма», — заявил Корчагин. Поэтому российская сторона не считает целесообразным продолжать работу в организации, подытожил он: «Российская Федерация приняла решение о выходе из состава Всемирной туристской организации».

Запрос о приостановке членства России в UNWTO направили Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина после начала российской военной операции на Украине. Исполнительный совет организации поддержал проведение внеочередной Генассамблеи организации, где должен решиться этот вопрос.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что приостановка может стать пагубным прецедентом.

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UNWTO отвечает за общедоступность туризма и развитие туристической отрасли. Она объединяет 158 стран-участниц, шесть ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных организаций.

На сайте организации указано, что ее основные цели — устойчивое развитие туризма с учетом экономических, социальных и экологических факторов; поддержка конкурентоспособности тех или иных туристических направлений; поддержка цифровизации туризма и инноваций в этой сфере; сотрудничество с компаниями, научными и общественными организациями для развития туризма.