В США заявили о нежелании обсуждать с Эрдоганом возражения Турции по НАТО

Президент США Джо Байден пока не планирует обсуждать со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом вопросы расширения НАТО. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга, передает Reuters.

«На данный момент таких планов нет», — заявил Салливан, отвечая на соответствующий вопрос.

В середине мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в альянс, теперь их должен рассмотреть Совет НАТО. В ответ президент Турции заявил, что Анкара не поддержит эти заявки, поскольку Хельсинки и Стокгольм отказывались выдавать террористов и вводили санкции.

По данным Financial Times, Турция заблокировала обсуждение заявок Финляндии и Швеции в НАТО. Турецкое издание Sabah писало, что Турция предложила Швеции и Финляндии манифест из десяти пунктов, его принятие стало условием для одобрения заявки на вступление в НАТО. В частности, Анкара призывает их избегать контактов с лидерами РПК, отказаться принимать членов РПК в парламенты обеих стран, ускорить процедуру их экстрадиции в Турцию, отказаться от направленных против Турции «противоречащих духу альянса» действий и признать РПК и ее ответвления террористическими.

19 мая Салливан выразил уверенность, что сомнения Турции будут урегулированы и страны НАТО единогласно примут решение о предоставлении членства Швеции и Финляндии.