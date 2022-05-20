Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 64,94 (-1,68) Инвестиции, 19 мая, 15:56
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 62,4 (-1,16) Инвестиции, 19 мая, 15:56
Трасс отвергла стремление Британии к смене власти в России Политика, 03:45
WSJ узнала о планах США снять санкции с Минска в обмен на транзит зерна Политика, 03:14
В США заявили о нежелании обсуждать с Эрдоганом возражения Турции по НАТО Политика, 03:02
Канада запретит доступ Huawei к сетям 5G из-за риска для нацбезопасности Технологии и медиа, 02:44
NASA запустило Starliner с полезными грузами к МКС Технологии и медиа, 02:34
Немецкий бизнес увидел риск ухудшения экономики страны Бизнес, 02:07
ЕС изучит способы восстановления Украины активами российских олигархов Политика, 01:50
Режиссер Серебренников призвал снять санкции с Романа Абрамовича Политика, 01:32
Абрамченко пообещала продолжить экспорт российского продовольствия Экономика, 00:52
В Петербурге педагог потребовала от школьника извиниться на коленях Политика, 00:30
Небензя пообещал экспорт 25 млн т зерна из России Политика, 00:26
В отелях Прибалтики в марте резко выросло число постояльцев из России Бизнес, 00:00
Блинкен заявил, что Украины «не будет» при отказе от сопротивления России Политика, 19 мая, 23:56
Умер добившийся реабилитации царской семьи адвокат Герман Лукьянов Общество, 19 мая, 23:30
Политика ,  
0 

В США заявили о нежелании обсуждать с Эрдоганом возражения Турции по НАТО

Президент США Джо Байден пока не планирует обсуждать со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом вопросы расширения НАТО. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга, передает Reuters.

«На данный момент таких планов нет», — заявил Салливан, отвечая на соответствующий вопрос.

В середине мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в альянс, теперь их должен рассмотреть Совет НАТО. В ответ президент Турции заявил, что Анкара не поддержит эти заявки, поскольку Хельсинки и Стокгольм отказывались выдавать террористов и вводили санкции.

FT узнала о блокировке Турцией переговоров о Швеции и Финляндии в НАТО
Политика
Фото:Johanna Geron / Reuters

По данным Financial Times, Турция заблокировала обсуждение заявок Финляндии и Швеции в НАТО. Турецкое издание Sabah писало, что Турция предложила Швеции и Финляндии манифест из десяти пунктов, его принятие стало условием для одобрения заявки на вступление в НАТО. В частности, Анкара призывает их избегать контактов с лидерами РПК, отказаться принимать членов РПК в парламенты обеих стран, ускорить процедуру их экстрадиции в Турцию, отказаться от направленных против Турции «противоречащих духу альянса» действий и признать РПК и ее ответвления террористическими.

19 мая Салливан выразил уверенность, что сомнения Турции будут урегулированы и страны НАТО единогласно примут решение о предоставлении членства Швеции и Финляндии.

Материалы к статье
Теги
Турция Джон Салливан Реджеп Эрдоган Джо Байден
Материалы по теме
В США увидели шанс снятия опасений Турции по Финляндии и Швеции в НАТО
Политика
Президент Хорватии призвал помешать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО
Политика
Эрдоган исключил одобрение членства Швеции в НАТО без выдачи боевиков РПК
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter