В ЕК призвали европейские компании платить России за газ в евро

По словам вице-президента Еврокомиссии, в заключенных с «Газпромом» договорах четко прописана схема оплаты газа в евро, а президент России своими требованиями нарушает договоренности

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Европейские компании должны оплачивать российский природный газ исключительно в евро. Об этом в эфире ERR заявил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

Комментируя сообщения, что ряд крупных европейских газовых компаний открыли счета в Газпромбанке, через которые сделанные в евро платежи конвертируются в российские рубли, Тиммерманс заявил, что «это ненормально».

«Договоры очень четкие, договоры говорят о евро и долларах. Это не рубли. Этим трюком, который пытается использовать [президент России Владимир] Путин, он старается удержать на плаву свой Центральный банк иностранной валютой, что не разрешено санкциями», — отметил вице-президент ЕК.

Тиммерманс заявил, что российский ЦБ находится под санкциями, а европейские компании в соответствии с действующими договорами должны платить за газ исключительно в евро. «Это прописано в договорах. Путин требует нарушения договоров», — подчеркнул он.

Согласно указу президента России от 31 марта, для оплаты газа по новой схеме иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке два счета — валютный и рублевый. Компания переводит оплату на первый, после чего банк продает валюту на бирже, а рубли зачисляет на второй. Россия признает оплату состоявшейся только после зачисления средств на рублевый счет.

В апреле Еврокомиссия выпустила документ, в котором сочла предложенную Россией схему оплаты газа противоречащей европейским санкциям. Тогда в Брюсселе поясняли, что конвертация валют в рубли в Газпромбанке может считаться валютным займом, что запрещено ограничениями от 2014 года. Там также указывали на вовлечение в транзакции Центробанка.

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При этом уже 12 мая Bloomberg сообщил, что общее число европейских компаний, открывших рублевые счета в Газпромбанке, достигло 20. Еще 14 покупателей заявили, что им нужно подготовить документы. На тот момент уже провели оплату газа в рублях четыре компании, отмечало агентство.

19 мая российский вице-премьер Александр Новак заявил, что счета в Газпромбанке открыли около половины из 54 компаний, у которых заключены контракты с «Газпромом».

В конце апреля из-за неоплаты газа в рублях «Газпром» приостановил поставки в Польшу и Болгарию. При этом премьер-министр Италии Марио Драги ранее утверждал, что Германия уже оплатила поставки рублями.