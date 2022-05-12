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Bloomberg узнал о еще 10 фирмах, открывших рублевые счета в Газпромбанке

Bloomberg: 20 европейских компаний открыли рублевые счета в Газпромбанке
Общее число таких компаний достигло 20. Фактически оплату провели четыре импортера российского газа, от остальных клиентов платежи за апрельские поставки ожидаются позже в мае
«Газпром» GAZP ₽239,97 -0,83% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Еще десять европейских компаний открыли рублевые счета в Газпромбанке для оплаты российского газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому». После этого, по его данным, общее число таких компаний выросло до 20. Еще 14 клиентов сообщили, что им нужно завершить работу, связанную с подготовкой документов.

Пока непосредственно провели оплату в рублях четыре покупателя, это число не изменилось с конца апреля. Платежи от остальных импортеров ожидаются позже в этом месяце.

РБК направил запрос в Газпромбанк.

Немецкая VNG согласилась платить за газ через Газпромбанк
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Фото:Getty Images

Как пишет Bloomberg, в связи с приближающимися сроками оплаты апрельских поставок газа Россия постаралась убедить европейских партнеров в том, что механизм оплаты в рублях не является нарушением действующих контрактов. По данным источника, условия оплат означают, что сделка фактически завершается после перечисления покупателем валюты на счет в Газпромбанке, так как последующая конвертация в рубли происходит автоматически и не требует участия ЦБ, который находится под европейскими санкциями.

Премьер Италии заявил, что ФРГ уже заплатила России рублями за газ
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Марио Драги

Накануне итальянский премьер-министр Марио Драги заявил, что европейские компании могут платить за российский газ в рублях и это не будет считаться нарушением. «Официального заявления о том, что будет считаться нарушением санкций, нет. <...> Никто никогда ничего не говорил о том, будет ли платеж в рублях нарушением санкций», — пояснил он.

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При этом премьер-министр подчеркнул, что фактически большинство европейских импортеров уже открыли рублевые счета в Газпромбанке.

После перехода на новую схему оплаты поставок газа для недружественных стран европейские и другие государства заявили, что не будут ей следовать. Страны G7 назвали такое требование неприемлемым и пришли к выводу, что оно нарушает условия договоров. Их поддержал ЕС.

Не оплатили поставки газа в рублях Болгария и Польша. «Газпром» в ответ полностью остановил им поставки газа.

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