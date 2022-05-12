Bloomberg узнал о еще 10 фирмах, открывших рублевые счета в Газпромбанке
Еще десять европейских компаний открыли рублевые счета в Газпромбанке для оплаты российского газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому». После этого, по его данным, общее число таких компаний выросло до 20. Еще 14 клиентов сообщили, что им нужно завершить работу, связанную с подготовкой документов.
Пока непосредственно провели оплату в рублях четыре покупателя, это число не изменилось с конца апреля. Платежи от остальных импортеров ожидаются позже в этом месяце.
РБК направил запрос в Газпромбанк.
Как пишет Bloomberg, в связи с приближающимися сроками оплаты апрельских поставок газа Россия постаралась убедить европейских партнеров в том, что механизм оплаты в рублях не является нарушением действующих контрактов. По данным источника, условия оплат означают, что сделка фактически завершается после перечисления покупателем валюты на счет в Газпромбанке, так как последующая конвертация в рубли происходит автоматически и не требует участия ЦБ, который находится под европейскими санкциями.
Накануне итальянский премьер-министр Марио Драги заявил, что европейские компании могут платить за российский газ в рублях и это не будет считаться нарушением. «Официального заявления о том, что будет считаться нарушением санкций, нет. <...> Никто никогда ничего не говорил о том, будет ли платеж в рублях нарушением санкций», — пояснил он.
При этом премьер-министр подчеркнул, что фактически большинство европейских импортеров уже открыли рублевые счета в Газпромбанке.
После перехода на новую схему оплаты поставок газа для недружественных стран европейские и другие государства заявили, что не будут ей следовать. Страны G7 назвали такое требование неприемлемым и пришли к выводу, что оно нарушает условия договоров. Их поддержал ЕС.
Не оплатили поставки газа в рублях Болгария и Польша. «Газпром» в ответ полностью остановил им поставки газа.