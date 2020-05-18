Советник Трампа обвинил Китай в распространении COVID-19 через туристов

Власти Китая могли предотвратить пандемию коронавируса, но вместо этого скрыли информацию о заболевании и позволили своим туристам распространить COVID-19 по всему миру, заявил советник президента США Питер Наварро

Фото: Alex Brandon / AP

Китай скрывал данные о вирусе в течение двух месяцев и позволил «сотням тысяч» своих туристов распространить вирус по всему миру, заявил советник Белого дома по торговой политике Питер Наварро, передает телеканал ABC News.

«Нулевой пациент появился в Ухане в ноябре. Китайцы, прикрываясь щитом Всемирной организации здравоохранения, два месяца скрывали вирус от всего мира, а затем отправили сотни тысяч китайцев на самолетах в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять его», — сказал Наварро.

По его мнению, власти Китая могли «оставить вирус в Ухане, однако вместо этого все превратилось в пандемию». «Вот почему я говорю, что китайцы сделали это с американцами и несут за это ответственность», — заключил советник президента США.

Наварро обвинил Китай не только в сокрытии информации по коронавирусу. В конце апреля он заявил, что КНР извлекает выгоду, поставляя некачественные тесты на антитела к COVID-19, которые дают ложный результат.

США, обвиняющие Китай в том, что он скрыл данные по заболеванию, пригрозили ему санкциями. В частности, соответствующий законопроект о наложении ограничений на КНР внесли в сенат 13 мая.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, коронавирус появился в лаборатории в Ухане, на что указывает «значительное количество» доказательств. В Министерстве безопасности США в свою очередь обвинили Китай в том, что тот скрыл как масштабы вспышки, так и опасность заболевания. В частности, приуменьшив серьезность ситуации с коронавирусом, КНР нарастила импорт средств защиты и лекарств и уменьшила их экспорт, сообщало AP. Источники Fox News ранее указывали, что первым коронавирусом заразился сотрудник лаборатории в Ухане.