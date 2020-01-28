Политика , 28 янв, 21:38
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Трамп показал возможные границы Израиля и Палестины после «сделки века»
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп опубликовал карты Израиля и Палестины в границах, которые предусмотрены предложенной им «сделкой века» по арабо-израильскому урегулированию.
Карта Израиля
Карта палестинского государства
В документе отмечается, что для того, чтобы привести действующие границы государств к тем, которые указаны на карте, не потребуется переселение израильских или палестинских сообществ. Кроме того, сохранится статус-кво Храмовой горы.