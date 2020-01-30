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Палестина внесет в Совбез ООН резолюцию против «сделки века» Трампа

Президент Палестины Махмуд Аббас выступит на заседании Совета Безопасности ООН по поводу предложенного США плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил палестинский постпред при ООН Рияд Мансур, передает Reuters.

По его словам, Палестина внесет резолюцию против «сделки века» американского лидера Дональда Трампа. Мансур отметил, что страна вместе со своими союзниками постарается сделать все возможное, чтобы иметь сильнейший проект резолюции и получить наибольшее количество голосов в его пользу.

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«Конечно, мы хотели бы видеть сильную оппозицию плану Трампа», — сказал он.

Постпред заявил, что Аббас воспользуется визитом в ООН в Нью-Йорке, чтобы донести до международного сообщества позицию Палестины, которая настроена против «нападения на национальные права палестинского народа со стороны администрации Трампа».

В рамках «сделки века» президент США предложил признать Палестину и Израиль двумя отдельными государствами. Трамп заявлял, что Иерусалим должен остаться неделимой израильской столицей, а палестинской должен стать Восточный Иерусалим. Согласно плану, движение ХАМАС должно быть разоружено, а сектор Газа демилитаризован.

Инициативу поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Против сделки выступил президент Турции Реджеп Эрдоган и МИД Ирана, а также палестинский лидер Махмуд Аббас, который назвал этот план «пощечиной века».

Теги: ООН, Палестина
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