Палестина внесет в Совбез ООН резолюцию против «сделки века» Трампа

Президент Палестины Махмуд Аббас выступит на заседании Совета Безопасности ООН по поводу предложенного США плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил палестинский постпред при ООН Рияд Мансур, передает Reuters.

По его словам, Палестина внесет резолюцию против «сделки века» американского лидера Дональда Трампа. Мансур отметил, что страна вместе со своими союзниками постарается сделать все возможное, чтобы иметь сильнейший проект резолюции и получить наибольшее количество голосов в его пользу.

«Конечно, мы хотели бы видеть сильную оппозицию плану Трампа», — сказал он.

Постпред заявил, что Аббас воспользуется визитом в ООН в Нью-Йорке, чтобы донести до международного сообщества позицию Палестины, которая настроена против «нападения на национальные права палестинского народа со стороны администрации Трампа».