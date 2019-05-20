Инаугурация Владимира Зеленского. Текстовая онлайн-трансляция

Народ в Мариинском парке очень бурно реагирует на все, что показывают на экране: многие комментируют происходящее в Раде, хлопают, свистят и громко смеются. Все собравшиеся перед Радой очень воодушевлены.

При виде главы Рады Парубия толпа начала свистеть. Когда показали Порошенко, толпа начала скандировать «ганьба».