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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Инаугурация Владимира Зеленского. Текстовая онлайн-трансляция
В Киеве 20 мая проходит инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. Дата мероприятия была назначена лишь на прошлой неделе. РБК ведет текстовую трансляцию церемонии
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
10:13
Зеленский прошел в зал, торжественное заседание объявлено открытым. Звучит гимн Украины.
10:11
Со стороны США на инаугурации присутствуют спецпредставитель по вопросам Украины Курт Волкер и министр энергетики Рик Перри.
10:10

Народ в Мариинском парке очень бурно реагирует на все, что показывают на экране: многие комментируют происходящее в Раде, хлопают, свистят и громко смеются. Все собравшиеся перед Радой очень воодушевлены.

При виде главы Рады Парубия толпа начала свистеть. Когда показали Порошенко, толпа начала скандировать «ганьба».

10:08
В зале также Петр Порошенко, чьи полномочия президента Украины заканчиваются сегодня. Рядом с ним сидят и другие предшественники: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко.
10:03

Зеленский прошел в здание Рады.

На торжественном заседании спикер украинского парламента Андрей Парубий представляет собравшихся. Среди них представители ЦИК, Конституционного суда, иностранные гости (из них первыми он представляет присутствующих президентов иностранных государств: Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии и Венгрии).

09:58

К зданию Рады прибыл Владимир Зеленский. Он ведет себя раскованно, подходит поприветствовать собравшихся людей, жмет им руки, делает с ними селфи.

Стоящие у Рады люди скандируют «Зеленский!»

09:56

Если вы хотите смотреть, а не читать трансляцию, вам сюда.

09:55
Температура воздуха +23, но на солнце ощущается как все 30. Журналисты снимают пиджаки, те, кто может, прячутся в тени помоста для прессы.
09:51

К зданию Рады продолжают подходить люди. Инаугурация вот-вот начнется.

Фото: Елизавета Антонова / РБК

Фото: Елизавета Антонова / РБК

09:46
В центре Киева из-за перекрытий пробки достигли 7 баллов. Ограничения движения действуют с 06:00 по местному времени (совпадает с московским). Одна из центральных станций киевского метро «Арсенальная» закрыта на вход во избежание скопления людей на платформе
09:45
К Раде прошла министр здравоохранения порошенковского правительства Супрун, ее встретили криками «Ганьба» («позор»).
09:16

Вокруг с 8 утра начинают собираться люди. Некоторые пришли в вышиванках и с украинскими флагами.

Фото: Елизавета Антонова / РБК

Фото: Елизавета Антонова / РБК

09:14

У здания Рады на выходе к Мариинскому парку установлен большой экран, центральный вход в парламент оцеплен.

Фото: Елизавета Антонова / РБК

Вход в Мариинский парк перед зданием Рады, куда Зеленский пригласил украинцев следить за церемонией инаугурации с экранов (Фото: Елизавета Антонова / РБК)

09:13
На инаугурацию приглашены более 50 иностранных гостей, среди них главы пяти государств — Венгрии, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии, — а также представители НАТО и Еврокомиссии. Российскую делегацию не приглашали.
09:13
Сегодня после инаугурации Зеленскому предстоит еще представление командующих Вооруженных сил Украины и прием глав иностранных делегаций (его он проведет вместе с женой Еленой).
09:13
Напомним, Владимир Зеленский победил во втором туре выборов, который прошел 21 апреля. Он получил 73,22% голосов, а его соперник, покидающий сейчас свой пост президент Петр Порошенко, заручился поддержкой 24,45% украинцев.
09:11

В центре Киева перекрыто движение на части улиц, передает корреспондент РБК. В частности, закрыты улицы Грушевского, Шелковичная и Институтская рядом с Верховной радой, где будет проходить инаугурация.

Улица Шелковичная и здание Верховной рады (Фото: Елизавета Антонова / РБК)

09:10
Рада назначила дату лишь 16 мая, до этого Зеленский неоднократно обвинял депутатов в затягивании процедуры. Позже он пообещал «создать неудобства» Раде за назначение инаугурации на понедельник, так как, по его словам, проведение мероприятия осложнит будний день для киевлян.
09:10
Доброе утро! РБК начинает текстовую трансляцию церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Мероприятие пройдет в Верховной раде.
Авторы: Елизавета Антонова, Анастасия Антипова
Теги: Владимир Зеленский, Верховная Рада, инаугурация
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