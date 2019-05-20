Инаугурация Владимира Зеленского. Текстовая онлайн-трансляция

Народ в Мариинском парке очень бурно реагирует на все, что показывают на экране: многие комментируют происходящее в Раде, хлопают, свистят и громко смеются. Все собравшиеся перед Радой очень воодушевлены.
При виде главы Рады Парубия толпа начала свистеть. Когда показали Порошенко, толпа начала скандировать «ганьба».
Зеленский прошел в здание Рады.
На торжественном заседании спикер украинского парламента Андрей Парубий представляет собравшихся. Среди них представители ЦИК, Конституционного суда, иностранные гости (из них первыми он представляет присутствующих президентов иностранных государств: Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии и Венгрии).
К зданию Рады прибыл Владимир Зеленский. Он ведет себя раскованно, подходит поприветствовать собравшихся людей, жмет им руки, делает с ними селфи.
Стоящие у Рады люди скандируют «Зеленский!»
К зданию Рады продолжают подходить люди. Инаугурация вот-вот начнется.
Вокруг с 8 утра начинают собираться люди. Некоторые пришли в вышиванках и с украинскими флагами.
У здания Рады на выходе к Мариинскому парку установлен большой экран, центральный вход в парламент оцеплен.
В центре Киева перекрыто движение на части улиц, передает корреспондент РБК. В частности, закрыты улицы Грушевского, Шелковичная и Институтская рядом с Верховной радой, где будет проходить инаугурация.