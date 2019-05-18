СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады

В проекте документа президент Украины постановляет распустить парламент и назначить внеочередные выборы в Верховную Раду на 14 июля. Сам Зеленский пока не прокомментировал публикации указа в СМИ

Владимир Зеленский (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

В интернете появился проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, его опубликовали издания «Страна.ua» и «Обозреватель».

«Страна» уточняет, что документ журналистам передали источники в окружении Зеленского и речь идет о предварительной версии указа — окончательный вариант еще не утвержден, как и само решение о роспуске парламента.

«Еще идут дискуссии, но проект уже есть. Возможно, он еще будет дорабатываться», — заявил собеседник издания.

В указе сказано, что после выхода из коалиции в 2016 году партий «Батькивщина» и Самопомощи» в двух оставшихся партиях («Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт») насчитывается менее 226 депутатов, то есть меньше половины состава парламента. «Народный фронт» покинул коалицию в пятницу, 17 мая.