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Выборы на Украине ,  
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Почему распалась «Европейская Украина» И сможет ли теперь Зеленский добиться роспуска парламента
Перед инаугурацией нового президента Украины Владимира Зеленского фракция «Народный фронт» объявила о выходе из коалиции в Верховной раде. РБК разбирался, помешает ли это новому президенту провести обещанные реформы

В пятницу, 17мая, фракция «Народный фронт» объявила о выходе из парламентской коалиции в Верховной Раде. После этого председатель украинского парламента Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции.

«Печальная новость. Ввиду заявления главы депутатской фракции политической партии «Народный фронт» о выходе из коалиции… уведомляю, что сегодня коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» в Верховной раде восьмого созыва прекратила свою деятельность», — заявил он.

По украинскому законодательству после объявления о распаде коалиции фракциям дается 30 дней на создание новой. Если таковая не будет сформирована, президент имеет право объявить о роспуске Рады и назначить досрочные парламентские выборы.

Правовая коллизия заключается в том, что украинское законодательство допускает досрочный роспуск Рады не позже чем за полгода до истечения срока полномочий действующего созыва (27 октября), то есть сделать это можно до 27 мая.

История «Европейской Украины»

Коалиция была создана пятью фракциями после выборов 2014 года. В нее вошли «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Самопомощь», «Батькивщина» и Радикальная партия. Через год из коалиции вышла Радикальная партия, а в феврале 2016 года коалицию покинули «Батькивщина» и «Самопомощь». После этого в ней остались 215 депутатов. При этом в соответствии с положениями ст. 83 Конституции Украины, в состав коалиции парламентских фракций должно входить большинство депутатов от конституционного состава Верховной рады, то есть не менее 226 человек (из 450).

Что это значит

Победивший во втором туре президентских выборов Украины Владимир Зеленский заинтересован в роспуске Рады и скорых перевыборах, а депутаты Рады, в частности, путем выхода «Народного фронта» из коалиции, пытаются помешать ему это сделать.

«Народный фронт» имел полное право выйти из коалиции. Это означает 30-дневный отсчет на создание новой коалиции. Значит ли это, что президент Зеленский сможет все равно распустить парламент — да, значит», — цитирует «РБК Украина» депутата от «Блока Петра Порошенко» Ирину Луценко.

По словам собеседника РБК в аппарате фракции, «Блок Петра Порошенко» «был в курсе такого финта ушами». «Эта коллизия усложнит Зеленскому процедуру роспуска Рады», — заявил он.

Зеленскому роспуск пропорошенковского парламента нужен, чтобы произвести ключевые назначения, в частности, чтобы Рада не заблокировала его кандидатуры глав МИДа, Минобороны и генпрокурора, а также чтобы не саботировала принятие ключевых законопроектов — без большинства в Раде он не может этого сделать.

Сможет ли Зеленский распустить Раду

В команде Зеленского назвали распад коалиции «очередным свидетельством того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали», так как «продлить свое безмятежное существование для них важнее». Украина же «нуждается в изменениях и глубинных реформах и для реализации нужен дееспособный парламент».

«Сегодня одна из фракций в Верховной раде решила выйти из коалиции. Но как можно выйти из того, чего нет? Фактически коалиции не существует уже три года — с тех пор, как ее оставили фракции «Самопомощи», «Батькивщины» и Радикальной партии Олега Ляшко», — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Зеленский может через суд попробовать доказать, что коалиции в Раде нет с 2016 года, предположил украинский политолог Вадим Карасев. По его словам, это может стать основанием для решения Окружного суда Киева, что именно тогда коалиция прекратила свое существование, а Раду не распускали под давлением президента Порошенко.

«Но это (такой роспуск парламента) будет не правовым, а скорее политическим решением, которое букве закона не соответствует», — заявил он. Зеленский в интервью «РБК Украина» в апреле допускал, что досрочно распустит Раду, но сказал, что «ломать закон» он не будет.

Согласно последним опросам «Слуга народа» опережает своего ближайшего конкурента, партию Медведчука и Бойко, почти на 30% — у первой 39,9%, у «Оппозиционной платформы — За Життя» — 10,9%. Досрочные выборы приведут к абсолютному доминированию Зеленского в парламенте.

«Порошенко тоже заинтересован в скорейших перевыборах в парламент — осенью у него не будет нынешних 10,6%. Так что Порошенко и Зеленский сейчас ситуативные союзники», — отметил Карасев. По мнению политолога, дальнейшее развитие событий и судьба Рады будут зависеть от того, какую позицию займут гласные и негласные сторонники Зеленского, такие как глава МВД Арсен Аваков и олигарх Игорь Коломойский.

Вероятно, команда Зеленского сейчас ведет активный торг с другими политическими силами, поэтому многое зависит и от того, что будет предложено в обмен на отказ от роспуска Рады. Теоретически президенту могут предложить не распускать парламент в обмен на непрепятствование его кадровым назначениям, считает Карасев.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада, роспуск
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