Дрон взорвался возле электроподстанции в Калужской области
Беспилотник взорвался возле электроподстанции в Малоярославецком районе Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Никто не пострадал, но незначительно повреждена энергетическая инфраструктура. «Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения», — написал Шапша.
Малоярославецкий район расположен в северо-восточной части области примерно в 60 км от Калуги.
Незадолго до этого брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что в Выгоничском районе при падении дрона загорелся объект энергетической инфраструктуры. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил; Baza и издание «Брянская губерния» писали о пожаре на подстанции в поселке Выгоничи.
Всего, по словам Богомаза, над регионом было сбито шесть дронов.
Атаке дронов поздно вечером 19 апреля и в ночь на 20-е подверглись также Белгородская и Курская области. Над Белгородской областью сбили три беспилотника, один упал в селе Истобное, в результате повреждена веранда частного дома. Над Курской областью системы ПВО сбили пять аппаратов, сообщил губернатор Роман Старовойт, не уточнив, есть ли повреждения или пострадавшие.
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