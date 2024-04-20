Дрон взорвался возле электроподстанции в Калужской области

Взрыв произошел в Малоярославецком районе возле подстанции, никто не пострадал, но повреждена инфраструктура. О повреждении энергообъекта из-за падения дрона также сообщили брянские власти

Беспилотник взорвался возле электроподстанции в Малоярославецком районе Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Никто не пострадал, но незначительно повреждена энергетическая инфраструктура. «Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения», — написал Шапша.

Малоярославецкий район расположен в северо-восточной части области примерно в 60 км от Калуги.

Незадолго до этого брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что в Выгоничском районе при падении дрона загорелся объект энергетической инфраструктуры. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил; Baza и издание «Брянская губерния» писали о пожаре на подстанции в поселке Выгоничи.

Всего, по словам Богомаза, над регионом было сбито шесть дронов.

Атаке дронов поздно вечером 19 апреля и в ночь на 20-е подверглись также Белгородская и Курская области. Над Белгородской областью сбили три беспилотника, один упал в селе Истобное, в результате повреждена веранда частного дома. Над Курской областью системы ПВО сбили пять аппаратов, сообщил губернатор Роман Старовойт, не уточнив, есть ли повреждения или пострадавшие.