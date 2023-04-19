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Вице-спикер Госдумы попросил губернаторов продлить майские праздники

Вице-спикер Госдумы попросил продлить майские праздники из-за депрессии у россиян
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков направил обращение от партии губернаторов регионов с просьбой сделать 2–5 мая нерабочими днями и продлить майские праздники. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Новых людей».

«Майские праздники в этом году должны стать полноценным отдыхом для людей. 37% россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии: рост в 2 раза даже по сравнению с коронавирусным годом, где хорошего было мало. Нужно дать людям нормально отдохнуть», — заявил Даванков.

Ранее Даванков говорил, что регионы «могут устанавливать дополнительные выходные в период майских праздников, но они этой возможностью не пользуются».

5 апреля «Новые люди» внесли законопроект в Госдуму, в котором предложили продлить выходные на майские праздники с 1 по 9 мая. За счет майских праздников предлагается сократить новогодние каникулы. Согласно предложению партии, они будут длиться с 1 по 3 января, еще один выходной сохранится на православное Рождество — 7 января.

В прошлом году Даванков уже предлагал продлить майские праздники. Тогда на предложение вице-спикера отозвалась Адыгея.

Теги
Госдума Новые люди
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Вице-спикер Госдумы Даванков предложил продлить майские праздники
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