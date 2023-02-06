«Ведомости» узнали о возможной отставке красноярского губернатора Усса

Усс возглавляет край с 2017 года. Источники «Ведомостей» и «Коммерсанта» отмечают, что у губернатора низкие рейтинги, что может привести к его отставке

Александр Усс (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Весной губернатор Красноярского края Александр Усс может покинуть свой пост, сообщили «Ведомостям» три источника, близких к администрации президента (АП).

Собеседники издания отметили, что у главы региона — низкие рейтинги. Источник газеты, близкий к полпредству в Сибирском федеральном округе, сказал, что пока о том, кто сменит Усса, говорить рано.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники пишет, что в АП положение Усса как главы региона оценивают плохо, но однозначного прогноза по его отставке собеседники издания не дают, поскольку у губернатора «есть очень сильные покровители».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора и правительства Красноярского края.

Александр родился в Красноярском крае в 1954 году. Пост губернатора занимает с 2018 года, его полномочия истекают в 2023-м.

Ранее о возможной отставке Усса писали несколько телеграм-каналов. Например, BRIEF 4 февраля сообщил, что решение «уже принято», а пост вместо Усса займет Александр Козлов — действующий министр природных ресурсов и экологии.

BRIEF указывает, что «удар» по позиции губернатора нанесло возбуждение уголовного дела против председателя правительства края Юрия Лапшина. О том, что он стал фигурантом дела, в первых числах февраля сообщили источники «РИА Новости» и «Коммерсанта».

По их данным, расследование связано со строительством в Красноярске метро — работы идут с 1995 года и неоднократно приостанавливались из-за недостатка финансирования. Летом прошлого года по подозрению в хищении 975,2 млн руб. при строительстве метро был арестован Олег Митволь — бывший замглавы Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы, который был председателем совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (Красноярский ТИСИЗ) — структуры, которая в 2019 году заключила госконтракт на проведение инженерных изысканий в рамках строительства метро.

Кроме того, по делам, связанным с этой стройкой, были задержаны министр транспорта Красноярского края Константин Димитров и бывший руководитель краевого транспортного управления Константин Мандров.

Еще один скандал, связанный с Уссом, — это задержание его сына Артема в Италии по запросу США. Вашингтон обвинил Усса-младшего в нарушении режима санкций и отмывании денег. Российское МВД объявило его в розыск. Адвокат Артема Усса заявил о невиновности своего клиента. Его отец заявил об очевидности «политического окраса» обвинений.