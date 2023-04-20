Путин рассказал, что сопротивляющиеся многополярности проиграют

Владимир Путин уверен, что тенденция к многополярности будет усиливаться и это очевидно, «как подъем солнца». А те, кто будет препятствовать ее развитию, столкнутся с дополнительными проблемами

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Мировой тренд на многополярность будет только усиливаться, а те, кто не захочет ему следовать, будут проигрывать, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по местному самоуправлению.

«Этот тренд <...>, тенденция в мире к многополярности — она неизбежна. Она будет только усиливаться. И те, кто этого не поймет и не будет следовать в этом тренде, будут проигрывать. Это факт абсолютно очевидный. Это так же очевидно, как подъем солнца. С этим ничего не поделать», — сказал Путин.

Страны же, которые пытаются воспрепятствовать тренду на многополярность, лишь «столкнутся с дополнительными проблемами, которых у них и так хватает».

Путин неоднократно обвинял Запад в однополярной гегемонии. По его словам, тот неспособен «единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться». Однако в мире уже формируется «более справедливое мироустройство», заявил президент в октябре.

О продвижении вместе с Россией идеи «многополярного мира» не раз говорили и китайские официальные лица. «Стороны выразили готовность вместе претворять в жизнь истинный мультилатерализм, противостоять любым формам односторонней травли, продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира», — заявил МИД КНР по итогам встречи главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, члена Политбюро Ван И и секретаря Совбеза России Николая Патрушева в феврале.

В Германии сочли, что Кремль опасается распространения «искры демократии» на Россию. «Путин, по-видимому, боится, что искра демократии может перескочить на Россию. Вот почему в течение многих лет он проводил политику, направленную на распад НАТО и ЕС», — прокомментировал канцлер Олаф Шольц. В российском МИДе на это ответили, что на Россию пару раз распространялись «немецкие искры» и больше она «пожаров не допустит».