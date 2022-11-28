МИД Китая заявил о непризнании однополярной гегемонии

МИД Китая: Пекин и Москва не признают однополярную гегемонию и политику грубой силы

Россия и Китай Ван вместе «упорно настаивают на сохранении системы международных отношений, ядром которой выступает ООН», заявил глава китайского МИД Ван И

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Китай и Россия не признают однополярную гегемонию и продвигают многополярный мир. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И на встрече с российским послом Игорем Моргуловым.

«Китай и Россия вместе продвигают многополярный мир и не признают однополярную гегемонию, вместе настаивают на сохранении системы международных отношений, ядром которой выступает ООН, и миропорядка на основе международного права, а также не признают политику грубой силы», — заявил он.

По это словам, позиция России и Китая находится «на верной стороне истории» и отвечает тенденциям развития времени.

Ван И заверил, что Пекин и Москва независимо от изменений на международной арене продолжат содействовать стратегическому сотрудничеству и «совместно защищать международную справедливость».

Ранее Моргулов заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может приехать Россию с государственным визитом в следующем году.

«В порядке очередности в будущем году должен быть организован государственный визит в Россию председателя КНР, который, скорее всего, состоится, как можно предположить, после завершения сессий китайского парламента, традиционно проводимых в начале весны», — сказал посол.

В сентябре на встрече с Си Цзиньпином президент России Владимир Путин заявил, что попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели уродливые очертания и они абсолютно неприемлемы для большинства государств.

Российский лидер подчеркнул, что Москва высоко оценивает сбалансированную позицию Пекина по украинскому кризису и готова разъяснить свою точку зрения, понимая вопросы и озабоченности Китая на этот счет.

Выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» в июле, Путин говорил, что сейчас наступает новый этап в истории, когда однополярная система мира уходит в прошлое. Он утверждал, что «модель тотального доминирования золотого миллиарда» была тормозом мирового развития, поскольку несправедливо делит народы «на первый и второй сорт».