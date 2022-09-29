Путин заявил о формировании «более справедливого мироустройства»

По словам Путина, Запад не желает мириться с тем, что его «однополярная гегемония рушится», и «создает новые проблемы». В частности, там прорабатывают «сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ», заявил президент

Изображение Владимира Путина на экране (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Однополярная гегемония неумолимо рушится, формируется более справедливое мироустройство, но западные страны не хотят с этим мириться, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами делегаций Совещания руководителей органов безопасности и разведок стран СНГ.

«На наших глазах идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства. Это сопровождается известными, лежащими на поверхности проблемами. Однополярная гегемония неумолимо рушится — это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться. Ну и все вытекающее из этого мы видим», — сказал Путин.

По его словам, «коллективный Запад создает новые проблемы, новые кризисы» и оказывает давление на те страны, которые «выбирают суверенный путь развития» и не «хотят подчиняться».

«И чтобы поставить по-настоящему прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, страны СНГ должны действовать четко и слаженно», — заявил президент.

Он добавил, что «геополитические противники готовы подставить под удар кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр центр кризиса, <...> развязать кровавую бойню». «Знаем мы и то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ. Но нам и так их достаточно», — сказал Путин.

Россия более семи месяцев ведет на Украине специальную военную операцию. С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также на контролируемых российскими войсками частях Херсонской и Запорожской областей Украины прошли референдумы о вхождении в состав России. Путин заявил, что Москва поддержит итоги голосования. Договоры о включении новых территорий в состав России он подпишет 30 сентября.

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В этот же день президент Украины Владимир Зеленский созовет срочное заседание Совета нацбезопасности страны. Киев считает прошедшие референдумы незаконными и обвиняет Москву в попытке аннексии.