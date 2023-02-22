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Ван И и Патрушев призвали к многополярному мироустройству

МИД КНР: Китай и Россия готовы претворять в жизнь многополярное мироустройство

Россия и Китай выступают за многополярное мироустройство и против любых форм «односторонней травли». Такое заявление опубликовано на сайте МИД КНР по итогам встречи главы канцелярии комиссиии по иностранным делам ЦК КПК, члена Политбюро Ван И и секретаря Совбеза России Николая Патрушева.

«Стороны обсудили текущую международную стратегическую обстановку, выразили готовность вместе претворять в жизнь истинный мультилатерализм, противостоять любым формам односторонней травли, продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира», — сказано в документе.

Отдельно отмечается, что стороны обсудили ситуацию на Украине.

На сайте Совбеза о встрече говорится, что стороны «обсудили ряд актуальных международных и региональных проблем, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес».

В ходе Мюнхенской конференции в середине февраля Ван И анонсировал китайский план урегулирования конфликта с учетом уважения к «суверенитету всех стран». По данным Bloomberg, план Пекина по урегулированию конфликта на Украине включает призыв к прекращению огня и приостановку поставок оружия Киеву.

При этом ранее в газете NYT появилась статья, в которой утверждалось, что Пекин старается дистанцироваться от Москвы. По данным газеты, Китай остро нуждается в восстановлении своей экономики и по этой причине пытается укрепить торговые отношения с европейскими странами. Опрошенные NYT аналитики напоминают, что Ван И также отказался напрямую поддерживать Москву, отметив, что «Китай не хочет, чтобы кризис затянулся и обострился». Они не исключили, что нежелание напрямую поддерживать Москву в конфликте на Украине связано с намерением Пекина возродить торговые связи с ЕС.

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