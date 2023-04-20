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В Петербурге начали рассылать электронные повестки

Военком Санкт-Петербурга Качковский объявил о тестовой рассылке электронных повесток
Призывникам Петербурга начали рассылать электронные повестки. Несколько дней назад о начале рассылки объявили и в Москве, но затем исправились, указав, что она начнется лишь после принятия постановления правительства
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Санкт-Петербурге начали рассылать электронные повестки в тестовом режиме в рамках весеннего призыва, сообщил журналистам главный военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский, пишет «Фонтанка».

Электронные повестки приходят в личный кабинет на «Госуслугах», также прорабатывается оповещение посредством СМС-сообщений, уточнил он.

В середине апреля о тестовой рассылке электронных повесток рассказал и главный московский военный комиссар Максим Локтев, добавив, что москвичей будут оповещать через СМС-сообщения, «Госуслуги» и по телефону. Но в тот же день он уточнил свои слова: «Тестирование сервиса цифровых повесток начнется только после принятия соответствующего постановления правительства».

Весенний призыв проходит с 1 апреля по 15 июля.

Пока электронные повестки не имеют юридической силы, а тестовую рассылку проведут «для того, чтобы понять, доходят они вообще или нет», для апробации системы, говорил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Депутат уточнил, что электронные извещения должны будут дублироваться бумажными документами.

Закон об электронных повестках президент Владимир Путин подписал 14 апреля. Документ предусматривает формирование реестра воинского учета, отправку повесток в письменной форме с ее дублированием в электронной. Уведомление будут считать врученным спустя неделю после размещения повестки в реестре. После этого военнообязанному запрещается выезд за границу, а если он за 20 дней не посетит военкомат, то в силу вступят ограничения: отказ в получении кредитов, ограничение на управление транспортом и приостановка государственной регистрации недвижимости и др.

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Парламент столкнулся с критикой «спонтанности» принятия закона, это стало результатом ошибки самих законодателей, которые не прояснили содержание поправок населению, признавала спикер Валентина Матвиенко. Депутат Нина Останина отмечала, что и сами парламентарии не успели должным образом ознакомиться с законопроектом. «Хотели как лучше, а получилось как всегда», — оценила сенатор Людмила Нарусова закон о повестках цитатой Виктора Черномырдина.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
электронные повестки Санкт-Петербург весенний призыв
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