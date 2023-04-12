Матвиенко признала ошибку при работе над законом об электронных повестках

Матвиенко рассказала, что «просмотрела весь интернет» и негативную реакцию на закон об электронных повестках. Сенатор Нарусова отметила, что закон накладывает «очень серьезное» ограничение на права россиян

Валентина Матвиенко (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Закон об электронных повестках вызвал в интернете большое число «бурных» комментариев и «нездоровые ажиотажные высказывания» — это последствия недоработки со стороны законодателей по его разъяснению, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента.

«Это наша ошибка, законодателей. Что мы не сумели до принятия этого закона обеспечить должную информированность наших граждан о содержании этого закона. Поэтому позвольте, я внимательно просмотрела весь интернет и посчитала необходимым дать тоже комментарии», — сказала она.

Матвиенко перечислила первые претензии к закону — что «он спонтанный, срочно принятый и так далее». По ее словам, это не так: в законе давно назрела потребность, а военкоматы оставались одной из немногих структур, до сих пор не охваченных цифровизацией.

После начала военной операции на Украине стало понятно, что работу по формированию электронной системы воинского учета надо ускорить и срочно завершить, добавила сенатор. Она указала, что после частичной мобилизации прошлой осенью в правительстве и парламенте изучили возникшие проблемы благодаря журналистам и «неравнодушным гражданам».

Сенатор Людмила Нарусова отметила, что законопроект накладывает «очень серьезное» ограничение на права россиян, и спросила, почему в приложениях в закону нет заключения омбудсмена по правам человека. Сенатор Андрей Клишас ответил: «Потому что оно не предусмотрено регламентом Совета Федерации».

«Очень кратно оценивая этот закон, я бы вспомнила незабвенного Виктора Степановича Черномырдина и его фразу «Хотели как лучше, а получилось как всегда», — добавила Нарусова. Она подчеркнула, что право неприкосновенности жилища и право им распоряжаться закреплены в Конституции.

Совет Федерации по итогам заседания принял закон, против высказался только один сенатор. В Госдуме документ одобрили 11 апреля сразу во втором и третьем чтениях. Во время заседания депутат Думы Нина Останина указывала, что парламентарии не успели должным образом ознакомиться с содержанием законопроекта.

«В истории Государственной думы были случаи, когда принимали с голоса поправки. Но чтобы принимать целый закон, после того как мы прослушали телеинтервью и за два часа, сидя в этом зале, посмотрели текст этого закона, — вот такого еще не было на моей памяти», — сказала Останина. Депутат также отметила, что, когда избиратели спросят ее «за содержание каждой статьи» закона, она не сможет «отвечать так же невнятно, как Андрей Валериевич [Картаполов]».

Согласно закону, повестки будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной через портал «Госуслуги». Документ будут считать врученным спустя семь дней после размещения в реестре повесток, который пока планируется создать. Когда повестка будет считаться врученной, военнообязанному запрещается выезд за границу, а если он за 20 дней не посетит военкомат, то в силу вступят ограничения. В их числе отказ в получении кредитов, ограничение на управление транспортом и приостановка государственной регистрации недвижимости.

Депутата Андрея Лугового (ЛДПР) спросили, что делать россиянину, если ему пришла электронная повестка, но он не заходил на портал «Госуслуги». Парламентарий сказал, что это «ваши проблемы», но согласился, что обязанности заходить на сайт ежедневно нет.