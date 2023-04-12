Нарусова оценила закон об электронных повестках фразой Черномырдина

Сенатор Нарусова — об электронных повестках: хотели как лучше, а получилось как всегда

Людмила Нарусова (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

От закона об электронных повестках возникает впечатление «большой поспешности», заявила на обсуждении в Совфеде сенатор Людмила Нарусова. «Мы все понимаем, на что этот закон направлен», — добавила она.

«Очень кратко оценивая этот закон, я бы вспомнила незабвенного Виктора Степановича Черномырдина и его фразу «хотели как лучше, а получилось как всегда», — сказала Нарусова. Черномырдин в свое время прокомментировал этими словами денежную реформу 1993 года.

Нарусова объяснила, что предусмотренные ограничительные меры за нарушение новых норм «никак не состыкуются с уже имеющимися законами», в том числе законом о персональных данных и Конституцией, которая предусматривает неприкосновенность жилища и «право гражданина им распоряжаться, если нет определенного решения суда».

Кроме того, Нарусова обратила внимание сенаторов, что многие россияне живут не по прописке или в отдаленных местах без интернета, и у таких людей не будет возможности получить повестку. «Не надо думать, что весь контингент живет в Петербурге, Москве или городах-миллионниках, — призвала политик. — Совершенно степень наказания за то, что человек ее не получил по объективным причинам, неадекватна той ситуации, в которой человек может оказаться».

Сенатор также поинтересовалась, почему в приложении к закону, который «предусматривает очень серьезное ограничение прав граждан», нет заключения уполномоченного по правам человека. Председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в ответ объяснил, что такое заключение «не предусмотрено регламентом Совета Федерации».

Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко, в свою очередь, признала, что есть люди, «которые живут в отдаленных уголках, которые не могут пользоваться порталами». Однако для них остается возможность получить обычную бумажную повестку, «ничего не отменяется», объяснила она.

«Что касается прав, я еще раз хочу подчеркнуть, что постановка на воинский учет — это не право, а это обязанность гражданина, конституционная обязанность», — добавила Матвиенко.

С ней согласился присутствовавший на заседании замминистра обороны Николай Панков. Он отметил, что над законопроектом работали более двух лет, а направлен он на то, «чтобы сделать жизнь граждан Российский Федерации в плане постановки на воинский учет более комфортной»: так, многие данные, в том числе информацию о появившихся основаниях для отсрочки, можно будет передавать военкоматам удаленно.

«Какие-либо меры ограничительного характера наступают только тогда, когда гражданин получил уведомление письменное или электронное, — подчеркнул Панков. — И можно много фантазировать, где он проживает, в каких условиях, но, если он не получил уведомление, не о чем говорить».

Нарусова возразила, что «ограничение прав граждан, о котором упомянул представитель Минобороны, в Конституции [предусмотрено] только в случае объявления войны или введения военного положения». Матвиенко в ответ, сославшись на Клишаса, заявила, что «это не так».

После обсуждения в Совфеде прошло голосование и закон был одобрен: 163 сенатора проголосовали за, один — против — Нарусова. Госдума приняла закон сразу во втором и третьем чтениях накануне.