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Военком Москвы назвал сроки начала рассылки повесток через «Госуслуги»

Военком Москвы: тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется весной 2023 года
Путин подписал закон об электронных повестках 14 апреля. Военком Москвы уточнил, что тестовая рассылка таких повесток начнется во время весеннего призыва, который начался 1 апреля и продлится до 15 июля
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва, сообщил военный комиссар Москвы Максим Локтев.

«Начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал «Госуслуги», через смс-сообщения и в телефонном режиме», — заявил Локтев.

Позже он уточнил ТАСС, что тестовая рассылка цифровых повесток будет возможна только после принятия соответствующего постановления правительства.

Весенний призыв в армию начался 1 апреля и продлится до 15 июля. В Вооруженные силы планируется набрать 147 тыс. человек.

14 апреля президент Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных. Он предусматривает создание реестра воинского учета, отправку повесток в письменной форме с ее дублированием в электронной и ограничения для тех, кто не явился по ней в военкомат.

Так, призывникам в течение суток со времени, когда повестка будет считаться врученной, направляется предупреждение о возможных ограничениях. Они вступят в силу, если не явиться в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке. В число возможных ограничений входят запрет на регистрацию ИП или самозанятого, приостановка государственной регистрации недвижимости, ограничение на управление транспортом и запрет на его регистрацию, отказ в получении кредитов.

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В Минобороны поясняли, что реестр воинского учета создан для «упрощения взаимодействия» военкоматов с россиянами, и обещали не устраивать «веерные рассылки» электронных повесток призывникам. Глава Минцифры Максут Шадаев допускал, что реестр военнообязанных появится в полном объеме не раньше очередной осенней призывной кампании.

Кремль утверждал, что закон направлен на «исправление бардака». На вопрос, почему закон так стремительно приняли, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил: «Сейчас все подобные документы, конечно, чрезвычайно важны, поэтому Госдума относится к ним как к первоочередным срочным документам».

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военкомат повестки электронные повестки Москва Госуслуги
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