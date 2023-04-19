Депутат Картаполов: у электронных повесток в этот призыв не будет юридической силы

В Думе заявили, что электронные повестки пока не имеют юридической силы

Рассылка электронных повесток в этот призыв будет организована для того, чтобы понять «доходят они вообще или нет», пояснил Картаполов. О возможности такой рассылки ранее говорил военком Москвы

Андрей Картаполов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Отправленные в весенний призыв электронные повестки не будут иметь юридической силы, заявил глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов корреспонденту SHOT. По его словам, электронная рассылка повесток будет проходить в тестовом режиме.

Тестовая рассылка повесток будет проходить «для того чтобы понять: доходят они вообще или нет», для апробации системы, пояснил он.

В разговоре с «РИА Новости» Картаполов также уточнил, что рассылаемые в тестовом режиме электронные повестки должны дублироваться традиционными способами.

Тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва, заявил ранее на этой неделе военный комиссар Москвы Максим Локтев. Оповещения военкоматы также будут рассылать по СМС. Вместе с тем он уточнил, что для этого требуется еще принятие необходимой нормативной базы.

Пока оснований для рассылки повесток через «Госуслуги» нет, сообщили в Минцифры 17 апреля. «В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что повестки будут направляться через Госуслуги. Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят», — указывали в ведомстве.

Закон об электронных повестках для военнообязанных Владимир Путин подписал 14 апреля.В соответствии с этим же законом в России создается реестр воинского учета, в котором будут аккумулироваться данные информационных госсистем. Повестка будет считаться врученной через неделю после ее размещения в реестре повесток. С наступлением момента, когда повестка считается врученной, ее адресату запретят выезд из России, решение об этом будет автоматически сформировано в реестре воинского учета и придет гражданину на «Госуслугах».