В США по делу об атаке на посольство КНДР арестовали бывшего военного

В США по делу об атаке на посольство КНДР арестовали бывшего военного

Бывший морской пехотинец является членом группы, которая, предположительно, организовала атаку на дипмиссию, выяснили Reuters и Washington Post. Это первый арест, связанный с произошедшим. В КНДР случившееся назвали терактом

Машина испанской нацполиции перед посольством КНДР в Мадриде (Фото: Sergio Perez / Reuters)

Американские власти произвели первый арест в связи с нападением на посольство КНДР в Мадриде. Об этом со ссылкой на знакомые с вопросом источники сообщают газета Washington Post (WP) и агентство Reuters.

По данным их собеседников, под стражей по этому производству оказался бывший американский морской пехотинец Кристофер Ан. Он, отмечает WP, является членом группировки Free Joseon («Свободный Чосон», или «Гражданская оборона Чхоллимы»). Ее члены, указывала ранее газета «Чосон Ильбо», называют себя оппозиционным правительством Северной Кореи, или «правительством в изгнании». Именно эта организация спустя месяц после нападения взяла на себя ответственность за него.

Известно, что в четверг, 18 апреля, Ан был задержан, на следующий день он предстал перед судом в Лос-Анджелесе, замечает Reuters.

Также сотрудники правоохранительных органов, по данным его источников и собеседников Washington Post, провели обыски дома у Адриана Хон Чана, который считается лидером Free Joseon. Дома в этот момент мужчины не оказалось, уточняет агентство. Остальных деталей о произошедшем оно не приводит.

Представитель ФБР перенаправил просьбу WP прокомментировать случившееся в Минюст. Там от комментариев в свою очередь отказались.​