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В США по делу об атаке на посольство КНДР арестовали бывшего военного
Бывший морской пехотинец является членом группы, которая, предположительно, организовала атаку на дипмиссию, выяснили Reuters и Washington Post. Это первый арест, связанный с произошедшим. В КНДР случившееся назвали терактом
Машина испанской нацполиции перед посольством КНДР в Мадриде (Фото: Sergio Perez / Reuters)

Американские власти произвели первый арест в связи с нападением на посольство КНДР в Мадриде. Об этом со ссылкой на знакомые с вопросом источники сообщают газета Washington Post (WP) и агентство Reuters.

По данным их собеседников, под стражей по этому производству оказался бывший американский морской пехотинец Кристофер Ан. Он, отмечает WP, является членом группировки Free Joseon («Свободный Чосон», или «Гражданская оборона Чхоллимы»). Ее члены, указывала ранее газета «Чосон Ильбо», называют себя оппозиционным правительством Северной Кореи, или «правительством в изгнании». Именно эта организация спустя месяц после нападения взяла на себя ответственность за него.

Известно, что в четверг, 18 апреля, Ан был задержан, на следующий день он предстал перед судом в Лос-Анджелесе, замечает Reuters.

Также сотрудники правоохранительных органов, по данным его источников и собеседников Washington Post, провели обыски дома у Адриана Хон Чана, который считается лидером Free Joseon. Дома в этот момент мужчины не оказалось, уточняет агентство. Остальных деталей о произошедшем оно не приводит.

Представитель ФБР перенаправил просьбу WP прокомментировать случившееся в Минюст. Там от комментариев в свою очередь отказались.​

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СМИ узнали о связи родных Ким Чен Ына с напавшей на посольство группой

Адвокат Адриана Хон Чана Ли Волоски (Lee Wolosky) тем временем в беседе с изданием отметил, что «был встревожен» решением американского Министерства юстиции выдать ордеры на арест и обыск на граждан США по запросу северокорейского режима. «Последний гражданин США, попавший под стражу режима Ким Чен Ына, вернулся домой искалеченным от пыток и не выжил», — сказал он, имея в виду Отто Уормбира, студента колледжа США, который был заключен в тюрьму в Северной Корее в 2016 году и умер вскоре после того, как был выслан обратно в США в коме в 2017 году.

Нападение на посольство КНДР в Мадриде произошло в феврале. Известно о нем стало спустя несколько дней от источников испанского издания El Confidencial. Инцидент, отмечала газета, произошел за несколько дней до встречи лидеров Северной Кореи и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Ханое.

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СМИ узнали о стоящей за нападением на посольство КНДР тайной организации

В северокорейское посольство, по информации собеседников El Confidencial, тогда ворвалась группа из десяти человек. Нападавшие связали сотрудников диппредставительства и удерживали их более четырех часов. Из посольства захватчики унесли компьютеры и другие носители информации. El Confidencial позже сообщила, что атаковавшие, предположительно, искали информацию, связанную с бывшим послом КНДР в Мадриде Ким Хёк Чхолем. Он, по данным источников газеты, принимал участие в подготовке саммита глав государств в Ханое.

Также источники испанского издания указывали, что расследование после случившегося ведут местные правоохранительные органы. Они, по информации газеты, не исключают никаких версий произошедшего. По одной из них, атака была спланирована спецслужбами США.

Власти КНДР нападение впервые прокомментировали в конце марта. Случившееся там называли терактом, заметив, что теперь внимательно следят за сообщениями о том, что к случившемуся могли быть причастны США.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: КНДР, нападение, Посольство, задержание
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